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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن باقات الإنترنت فائق السرعة خلال 2020

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد خدمات الإنترنت فائق السرعة لعام 2020، والمقرر تطبيقه على جميع المستخدمين لخدمات الإنترنت الأرضي في إطار تطوير خدمات الاتصالات والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة.

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة WE SPACE، والتي تبدأ سرعات الإنترنت فيها من 30 ميجابت في الثانية وحتى 100 ميجابت في الثانية.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عبر باقات WE SPACE للإنترنت فائق السرعة 3 سرعات أمام العميل هي:

سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 30 ميجابت بسعة تحميل 140 جيجا/شهريا بقيمة اشتراك 120 جنيها/شهريا.
سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 30 ميجابت بسعة تحميل 250 جيجا/شهريا باشتراك 210 جنيهات/شهريا.
سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 30 ميجابت بسعة تحميل 600 جيجا/شهريا بقيمة اشتراك 500 جنيه/شهريا.
سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 70 ميجابت بسعة تحميل 250 جيجا/شهريا بقيمة اشتراك 310 جنيها/شهريا.
سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 100 ميجابت بسعة تحميل 250 جيجا/شهريا باشتراك 410 جنيهات/شهريا.
سرعة إنترنت فائق السرعة تصل لـ 100 ميجابت بسعة تحميل 600 جيجا/شهريا بقيمة اشتراك 700 جنيه/شهريا.
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