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توك شو

التضامن: لدينا الاستعداد لاستقبال الطفل مروان بأحد دور الرعاية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
الطفل مروان
الطفل مروان
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث بأسم وزارة التضامن الاجتماعى، إنه منذ أمس بدأ انتشار فيديو الطفل مروان الذى تم الاعتداء علية من قبل والدته وقامت بتعذيبه.

وأضاف الدكتور محمد العقبى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا الفيديو وصل إلى صفحة وزارة التضامن الاجتماعى وتم التعرف على والدة الطفل ورقم تليفون الأب.

وأشار المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى قامت بالتواصل مع قسم الشرطة القريب من الطفل ومع محافظة الجيزة وتم توجيه بعض الزملاء فى التدخل السريع وتوجهوا مباشرة إلى منزل الطفل.

وأوضح الدكتور محمد العقبى، أن النائب العام قد أمر بالتحقيق فى تلك الواقعة، مضيفا أن تكاتفت جميع الجهود لإنقاذ الطفل مروان من تلك التعذيب.

وتابع الدكتور محمد العقبى، أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها الاستعداد فى استقبال الطفل مروان فى واحدة من أحسن دور الرعاية إذا أمرت النيابة بذلك بعد التحقيقات.
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