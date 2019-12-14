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مرأة

بـ فستان أنيق | مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:50 ص
مى عمر و زوجها محمد
مى عمر و زوجها محمد سامى
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رنا عصمت
شارك المخرج محمد سامى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجته الفنانة مى عمر.

ظهرت الفنانة مى عمر ترتدى فستانا أسود مطعما بالتطريز الأسود و بعض من القماش الشيفون الشفاف ، أما عن شعرها فقد تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا إلى الوراء.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مى عمر بعض لمسات الماكياج الهادئ، الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه باللون البنك الفاتح .
بـ فستان أنيق | مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها
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