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رياضة

برشلونة يخشى مفاجآت ريال سوسيداد بـ الدوري الإسباني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تصدره لجدول ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر يطمح ريال سوسيداد الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، في خطف الثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، لضمان بقاءه ضمن المربع الذهبي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع بـ 27 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، غرناطة مع ليفانتي، أتلتيك بلباو مع إيبار، أتلتيكو مدريد مع أوساسونا.
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