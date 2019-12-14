أهم ما جاء في الدورة الأولى لـ منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة| شاهد

واختتمت فعاليات المؤتمر بمأدبة عشاء رسمية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريما لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى.





وألقي الرئيس السيسي كلمته التي أنهى بها فعاليات المؤتمر، وأعرب فيها عن شكره وتقديره للحضور الرؤساء والزعماء الأفارقة، والتأكيد على وحدة الشعوب الأفريقية.

عرض التليفزيون المصري تقريرا حول أهم ما جاء في الدورة الأولى لـ منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.واستمرت فعاليات المنتدى على مدار يومين، استقبل خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء والزعماء والوفود الأفريقية المشاركة.وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية، على تأكيد عمق الأخوة ووحدة المصير بين الشعوب الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى استغلال موارد القارة الأفريقية وتحويلها إلى تنمية مستدامة، بالتوازي مع الحرص على تطوير البنية التحتية وتكامل دول القارة وشعوبها.كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الجلسات والمقابلات مع قادة وزعماء من قارة أفريقيا، لتعزيز التعاون بين مصر والأشقاء من الدول الأفريقية.وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى، بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.وتعد مكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.