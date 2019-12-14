بالصور.. افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 2000 فرص عمل للشباب بحلوان

نظمت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، الملتقى التوظيفي الأول، اليوم، بنادي أسمنت حلوان، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.





وافتتح الملتقى الأول كل من شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والدكتور مجدي علام، رئيس ائتلاف حب الوطن، واللواء أحمد زغلول، رئيس الهيئة الاستشارية لائتلاف حب الوطن، وجمال المرسي، مدير عام فرص العمل بوزارة القوى العاملة، وجيهان مصطفى مسؤولة نشرة التوظيف بالوزارة، وحسني عطا رئيس قسم الشكاوى بالوزارة، والسيد محبوب، منسق جنوب القاهرة بالائتلاف، وسيد فتحي أمين تنظيم جنوب القاهرة بالائتلاف، وفرج أبو داود، أمين عام النقابة.





وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن الملتقى التوظيفي الأول شارك فيه ٤٠ شركة قطاع خاص واستثماري، تعرض وظائف في مجالات وقطاعات مختلفة وبمميزات تأمينية، تنوعت بين قطاعات البترول والأدوية والصناعي والأغذية والسلاسل التجارية الكبرى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها ستوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل.



