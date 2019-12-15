ضعف الخصوبة والعقم .. أضرار ولادة الطفل بوزن منخفض .. و8 نصائح فعالة لزيادته.. والبيض والدجاج أطعمة تساهم في حمايته وتأمين حجمه

- أضرار خطيرة لولادة أطفال بوزن منخفض
- الرياضة والفيتامينات.. 8 نصائح فعالة لزيادة وزن الجنين أثناء الحمل
- 10 أطعمة تزيد وزن طفلك خلال الحمل
بمجرد أن تكتشف المرأة أنها حامل، من المهم أن تلتفت إلى نظامها الغذائي وتهتم بممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أنها عليها الالتزام بأسلوب حياة صحي لتحقيق النمو والتطور الأمثل لطفلها والذي لم يولد بعد، حيث ترغب كل أم في إنجاب طفل سليم، وإحدى أهم المعلومات التي تساعدك في معرفة صحة طفلك هي وزن الجنين.
أضرار انخفاض وزن الأطفال بعد الولادة:
أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة آرهوس، إلى أن الأولاد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة أكثر عرضة للإصابة بالعقم عند البلوغ، وقد تكون لديهم مشاكل في الخصوبة بنسبة 55 في المائة، مقارنة بالأولاد الذين يولدون بوزن صحي ومثالي.
ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين تم ولادتهم في الشهر التاسع وكان وزنهم اقل من كيلو ونص، كانوا أكثر عرضة بنسبة 55 في المائة لمشاكل الخصوبة، مقارنة بالأطفال الذين ولدوا بوزن زائد.
وأضاف الباحثون، أن الأطفال الإناث الذين تم ولادتهم بوزن منخفض لم يشهدوا نفس التأثير الذي ظهر على الأطفال الذكور، حيث يعتقد الباحثون الدنماركيون أن النمو في الرحم يؤدي إلى حدوث عيوب في الأعضاء التناسلية للذكور.
ووجد الباحثون، أن الأطفال الذكور المولدين بوزن منخفض، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حيث لا يكون فتح مجرى البول مكتملا كما يجب أن يكون، بالإضافة إلى أنهم اكتشفوا أن عدد الحيوانات المنوية كانت أقل في الأطفال الذين تم ولادتهم بوزن منخفض.
وقالت السيدة ثورستد ، الباحثة بجامعة آرهوس، ان هناك ارتباط وثيق بين وزن الطفل خلال الحمل وعند الولادة والإصابة بالعقم، ومشاكل الخصوبة، وضعف إنتاج الحيوانات المنوية، والأعضاء التناسلية للذكور.
وتابعت ثورستد، أنه يمكن أيضًا التكهن بأن صحة الأم ونمط حياتها أثناء الحمل، يمكن أن يؤثران على نمو الجنين، وتطور وظائف الإنجاب، حيث ان التدخين له تأثير كبير خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.
في المملكة المتحدة ، يعاني حوالي واحد من كل عشرة رجال من جميع الأعمار من العقم، وذلك بسبب ولادتهم بوزن ضعيف، وتشير دراسات أخرى إلى أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة رجال دون سن 35 لديه عدد منخفض من الحيوانات المنوية.
نصائح لزيادة وزن الجنين أثناء الحمل:
وتتساءل الأمهات عن كيفية زيادة وزن طفلها قبل أن يولد ويواجه العديد من المشكلات، وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع parenting، اتبعي هذه النصائح لزيادة وزن الجنين أثناء الحمل، وأهمها:
1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:
النظام الغذائي يلعب أهم دور في الحمل، ويجب ان يتضمن الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم والدواجن في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة وزن الجنين.
2- تناول المكسرات والفواكه الجافة:
اتباع نظام غذائي متوازن يمكن ان يضم أيضا المكسرات والفواكه الجافة، و يمكنك أن تأكل اللوز والمشمش والتين والجوز والفواكه الجافة الأخرى.
3- الحصول على فيتامينات بعد الشهر الثالث:
الحصول على الفيتامينات فور حدوث الحمل وفي الشهور الأولى تساهم في نمو وتطور طفلك بشكل صحي، وتساعد هذه الفيتامينات طفلك على اكتساب وزن مناسب، لذا يجب أن تتناول هذه الفيتامينات بانتظام لزيادة وزن الجنين بشكل مثالي أثناء الحمل.
4- شرب الكثير من السوائل:
ويجب شرب كميات كافية من السوائل لتجنب أي نوع من الجفاف اثناء الحمل، حيث ان الجفاف في الحمل قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الطبية الخطيرة، ويمكن ان تحصلي على السوائل من عصائر الفاكهة أو عصائر الخضار أو الحليب أو اللبن أو الماء للحفاظ على الجسم رطبًا.
5- الحصول على الراحة:
من المهم جدًا للمرأة الحامل أن تحصل على قسط كبير من الراحة، حيث ان الإفراط في الجهد أو الضغط غير الضروري قد يؤثر على نمو الجنين ونموه، لذا حاولي الحصول على ثماني ساعات من النوم دون انقطاع للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك.
6- البعد عن التوتر والعصبية:
ويمكن أن يؤثر أي نوع من التوتر والقلق على صحة طفلك الذي لم يولد بعد، و قد تؤدي النوبات العاطفية الناتجة عن الإفراط في الأكل أو قلة الأكل أو اتخاذ خيارات غذائية خاطئة في ضرر كبير على وزن الطفل وصحة الجنين.
7- ممارسة الرياضة الخفيفة:
ويمكن لـ ممارسة بعض الرياضات الخفيفة، مثل بعض اليوجا، او التأمل ان تساهم في حصول الطفل على صحة جيدة، ووزن صحي أثناء فترة الحمل.
8- التوجيه الطبي:
سيقوم طبيبك وإرشادك في حالة عدم اكتساب طفلك للوزن الكافي، وقد يُطلب منك تناول مكملات إضافية أو إجراء تغييرات غذائية لزيادة وزن الجنين.
أطعمة تساعدك على زيادة وزن الجنين خلال الحمل:
ويمكن للمرأة أن تلد طفلا معافى بوزن صحي، إذا قامت باتباع نظام غذائي صحي، ومن بين هذه الأطعمة التي تساعد الجنين على أن يولد بوزن صحي، هو تناول الأطعمة التالية، وفقا لما جاء في موقع parenting، وتشمل:
1- البطاطا الحلوة:
تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C ، B6 والحديد والنحاس، وبيتا كاروتين.، ويتم تحويل وجود البيتا كاروتين (أحد مضادات الأكسدة) في البطاطا الحلوة إلى فيتامين (أ) من قبل الجسم، حيث إن فيتامين (أ)، كما نعلم، ضروري لبشرة الجنين والعظام والعينين، وتزيد البطاطا الحلوة من مستويات الحديد في الجسم، حيث يمكنك أن تأكلها في شكل مهروس أو مخبوز أو مطهي.
2- العدس والفاصوليا:
يحتوي العدس والفاصوليا على الحديد والبروتين، وسوف تحصلين أيضًا على ما يكفي من الألياف والفولات والكالسيوم من خلال تناول الفول والعدس في نظامك الغذائي، إذا كنتِ نباتية ستوفر لك الحبوب معادن كالتي تحصل عليها من تناول اللحوم كونها غنية بالزنك، ويقلل تناول الحبوب من مخاطر المخاض لفترات طويلة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.
3- عصير البرتقال:
وتناول كوب من عصير البرتقال الطازج يمكن أن يرفع مستويات فيتامين C والبوتاسيوم والفولات، وحمض الفوليك، وهي معادن هامة في فترة الحمل، من خلال تلبية الاحتياجات اليومية للجسم من هذه العناصر الغذائية، ويمكنك تقليل فرص إصابة الطفل بعيوب خلقية معينة، ويساعد عصير البرتقال في الحفاظ على وظائفك الصحية والتمثيل الغذائي والعضلي بشكل عام.
4- الزبادي:
ويحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب والزنك، والمواد المغذية الأخرى لبناء العظام، وبالنسبة للمرأة خلال الحمل، فإن احتياجاتها اليومية من الكالسيوم هي 1000 ملغ ، ويمكنك تلبية هذا الشرط مع شرب اللبن، وتناول الزبادي، بصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام والأسنان في مكانها، فإن وجود كميات كافية من الكالسيوم في الجسم يقلل من فرص الولادة المبكرة، أو انخفاض الوزن عند الولادة.
5- الخضراوات الورقية الخضراء:
وتتمثل الخضروات الخضراء في السبانخ، واللفت، والبروكلي، والهليون، حيث تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، وتناول الخضار الورقية الخضراء هامة للغاية للمرأة الحامل وجنينها.
قد تحصل على جرعتك اليومية من الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ والفولات والألياف من خلال تناول الخضروات الورقية، قد تأكلها في شكل غير مطبوخ أو مطبوخ أو مقلي للحصول على أقصى قدر من الفوائد.
6- سمك السلمون:
ويعتبر السلمون واحدا من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 والبروتين. أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة للغاية بالنسبة إلى الجنين، وذلك لأنها تساعد على تنمية المخ وتكوين العينين، فضلا عن توفير الكمية المطلوبة من البروتين للأمهات، ويعتبر سمك السلمون آمنًا للحوامل، حيث يحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الزئبق فيه.
7- بيض:
ويمتلئ البيض بالبروتين وفيتامين أ، د، وهي فيتامينات مهمة لـ نمو وتطور الجنين، في الواقع، لا يوجد مثيل لبروتين البيض في أي طعام آخر، مما يجعله مفيدًا للأكل أثناء الحمل، كما أن البيض غني بأحماض الفوليك والحديد، والتي تعمل على تقوية الأغشية الأمنيوسية، ومنع العيوب الخلقية وانخفاض الوزن عند الجنين.
8- الحليب:
يمكن أن يساعد المدخول اليومي من 200-500 مل من الحليب يوميًا النساء الحوامل على زيادة وزن الجنين، حيث يحتوي الحليب على كمية عالية من البروتين والكالسيوم، وهي ضرورية لنمو الجنين وتطوره، ويمكنك شرب الحليب في شكل الطبيعي أو إضافته مع الفواكه.
9- الدجاج:
الدجاج هو طعام رائع يساعد على زيادة وزن الجنين، وهذه اللحوم الخالية من الدهن غنية بالبروتينات التي تعزز نمو الخلايا والعضلات في الجسم إلى جانب البروتينات، يحتوي الدجاج أيضًا على كمية عالية من الحديد تقلل من فقر الدم في الأم والجنين.
10- فول الصويا:
ويعتبر فول الصويا مصدرا غنيا بالبروتين النباتي، ويمكن أن يستهلك في أشكال مختلفة، حيث إنه غني بالحديد الذي يمنع فقر الدم، ويمكنك أن تستهلك فول الصويا في شكل حليب الصويا أو عبر تناول والتوفو وغيرها من المأكولات التي يتداخل في صنعها.