إصدار جديد من Chrome.. خاصية مذهلة من جوجل لحماية بياناتك من الاختراق

أعلنت عملاق محرك البحث جوجل Google عن إصدار نسخة جديدة من متصفح كروم Google Chrome بخاصية جديدة مثيرة للاهتمام، حيث أن الخاصية الجديدة ستحذر المستخدم من قرصنة أو اختراق حسابه.



وتعمل الخاصية الجديدة إنه في حالة تسجيل الدخول على فيسبوك Chrome ، Facebook، على سبيل المثال، فإنها سوف تقوم بالتحقق من بيانات الاعتماد مقابل قاعدة خرق البيانات المعروفة. إذا تبين أن معلوماتك موجودة، فستتلقى إشعارا أو إخطارا.



وتعتبر الخاصية الجديدة جزءا من الإصدار الأحدث لكروم على جهاز الكمبيوتر المكتبي، وبالطبع فإن جوجل كروم ليس رائدا في هذه الخاصية، فقد سبقه إليها محرك موزيلا فايرفوكس Mozilla’s Firefox حيث يمتلك أداة تسمى فايرفوكس مونيتور، والتي تتيح لك التحقق من ما إذا كانت تفاصيلك قد تعرضت للاختراق.



وسوف تتمكن من تحميل الخاصية الجديدة من إعدادات التزامن sync settings في كروم، وتستخدم جوجل نسخا مجزأة ومشفرة من كلمات المرور لبحث تطابقها مع قواعد البيانات حتى لا يمكن تركها متاحة للاختراق أو القرصنة.