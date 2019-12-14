هل يجوز حصولي على راتب شهري من أموال التبرعات نظير جمعها.. الإفتاء تجيب|فيديو

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قيام الشخص بجمع تبرعات ثم تخصيص راتب شهري له منها، غير جائز.



وأضاف«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز تخصيص راتب شهري لنفسي من الأموال التي أقوم بجمعها للتبرعات ؟ أن جمع التبرعات في الأصل، أمرتقوم به جمعيات مشهرة أو جمعيات خيرية معتمدة أو جهة رسمية معتبرة، من شأنها أن تجمع التبرعات وأن تنفق على الفقراء والمساكين ونحو ذلك.



وأوضح أنه لو كان أمر جمع التبرعات متاحًا للجميع؛ لادعى كل شخص القيام بذلك وأخذ هذه الأموال لنفسه، ومن ثم أضاع زكاة أموال الناس وصدقاتهم في غير محلها، لافتًا إلى أنه حتى لو كان هذا الشخص يعمل تحت مظلة مؤسسة معتمدة؛ فإن هذه المؤسسة هي هي التي تحدد من الذي يستحق راتبًا وكم مقداره.



وأشار إلى أن الله تعالى حينما ذكر مصارف الزكاة الثمانية قال: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة، حدد أنا العاملين عليها هم المتفرغين لها وليس الذي يعطي جمعها بعضًا من وقته.