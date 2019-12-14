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توك شو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المسلات الفرعونية المنتشرة في العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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توك شو
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا خلال افتتاح النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن المسلات الفرعونية القديمة المنتشرة في كل ميادين العالم.

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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