استمرار الدراسة برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي حتى 23 يناير 2020

اجتمع اليوم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بمديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع موجهي المواد الدراسية بالمديرية والإدارات التعليمية ال٣٢ بمسرح مدرسة مجمع الملك فهد الرسمي المتميز لغات، وذلك لمناقشة استعدادات إمتحانات الفصل الدراسى الأول.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الاستعدادات المستدامة لاعمال الامتحانات ومنها ، الاهتمام بعوامل الامن والسلامة بالمدارس .
كما أصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات بتوفير جوا هادئا ومناخا تربويا مناسبا للطلبة اثناء الامتحان ، مشددا على تفعيل دور الموجه الاساسية وعودته لدوره الرئيسي من الدعم والتوجيه والتقويم
كما شدد مدير تعليم القاهرة علي الانتهاء من اعمال الامتحانات ، واقرارات المعلمين بانتهاء المناهج ، و اقرارات موانع المشاركة في اعمال الامتحانات ، مؤكدًا أنه لا استهانة بالاجراءات فالامتحانات خط احمر
حيث ستكون ورقية ، و أكد ان امتحانات اولى ثانوي ستوضع على مستوي الإدارة ، وسيكون امتحانا موحدًا بمواصفات الورقة الامتحانية
وأشار مدير تعليم القاهرة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية ، ستكون علي اتصال مباشر وفوري مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية وغرف العمليات الموجودة بكل مدرسة ، لمتابعة الامتحانات و سيكون بها عضو تراجم من التجريبيات ،ومسئول حاسب آلى IT ، مشددا على ضرورة إلتزام الجميع بالدقة والابلاغ عن كل أمر طارئ .
وأكد مدير تعليم القاهرة أنه بالنسبة لامتحانات الصف الثاني الثانوي فستكون إلكترونية ، أما بالنسبة لنماذج الاجابة ، مشيرًا إلى أنه سيسمح للطالب بفرصة للتعبير باسلوبه وعدم الالتزام حرفيا بنموذج الاجابة .
ولفت مدير تعليم القاهرة إلى أن اعمال الرصد والتصحيح ستتم اولا باول ، وسيتم اعلان النتائج بعد ارسال فاكس المديرية
مشدد علي سرية نتائج الامتحانات وعدم الافصاح عن نسبها واحصاءتها إلا بعد اعتمادها رسميا .
و اعلن مدير تعليم القاهرة ، عن مواعيد بدء الامتحانات بالقاهرة ، يوم الاحد الموافق 29 /12/2019 للمرحلة الابتدائية
اما الصف السادس الابتدائي فيبدأ يوم السبت الموافق 4/1/2020 ، اما الشهادة الاعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين فتبدأ يوم الخميس الموافق 16/1/2020 ولمدة ٦ ايام ، والاعدادية المهنية 9/1/2020 الخميس ، والنقل الإعدادي الخميس الموافق 9/1/2020 ، والنقل للثانوي العام والرياضي والفني وما يعادله السبت الموافق 11/1/ 2020 ويستمر لمدة 11 يوما ، واما امتحان المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ففي يومي الاحد 22/12/2019 ، والاثنين 23/12/2019
كما نبه مدير تعليم القاهرة علي عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل ادارة تعليمية
واكد علي استمرار الدراسة برياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية للوزارة ( حتى 23 يناير 2020)
كما اكد على عدم عقد امتحانات في ايام الاربعاء الموافق 1/1/2020 ، والاثنين الموافق 6/1/2020 ، والثلاثاء الموافق 7/1/2020 بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، و الاربعاء الموافق 8/1/2020 ، وكذلك الاثنين الموافق 20/1/2020 عيد الغطاس
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الاستعدادات المستدامة لاعمال الامتحانات ومنها ، الاهتمام بعوامل الامن والسلامة بالمدارس .
كما أصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات بتوفير جوا هادئا ومناخا تربويا مناسبا للطلبة اثناء الامتحان ، مشددا على تفعيل دور الموجه الاساسية وعودته لدوره الرئيسي من الدعم والتوجيه والتقويم
كما شدد مدير تعليم القاهرة علي الانتهاء من اعمال الامتحانات ، واقرارات المعلمين بانتهاء المناهج ، و اقرارات موانع المشاركة في اعمال الامتحانات ، مؤكدًا أنه لا استهانة بالاجراءات فالامتحانات خط احمر
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وبشأن امتحانات الصف الاول الثانوي ، أوضح مدير تعليم القاهرة بانها ستتم وفق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
حيث ستكون ورقية ، و أكد ان امتحانات اولى ثانوي ستوضع على مستوي الإدارة ، وسيكون امتحانا موحدًا بمواصفات الورقة الامتحانية
وأشار مدير تعليم القاهرة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية ، ستكون علي اتصال مباشر وفوري مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية وغرف العمليات الموجودة بكل مدرسة ، لمتابعة الامتحانات و سيكون بها عضو تراجم من التجريبيات ،ومسئول حاسب آلى IT ، مشددا على ضرورة إلتزام الجميع بالدقة والابلاغ عن كل أمر طارئ .
وأكد مدير تعليم القاهرة أنه بالنسبة لامتحانات الصف الثاني الثانوي فستكون إلكترونية ، أما بالنسبة لنماذج الاجابة ، مشيرًا إلى أنه سيسمح للطالب بفرصة للتعبير باسلوبه وعدم الالتزام حرفيا بنموذج الاجابة .
ولفت مدير تعليم القاهرة إلى أن اعمال الرصد والتصحيح ستتم اولا باول ، وسيتم اعلان النتائج بعد ارسال فاكس المديرية
مشدد علي سرية نتائج الامتحانات وعدم الافصاح عن نسبها واحصاءتها إلا بعد اعتمادها رسميا .
و اعلن مدير تعليم القاهرة ، عن مواعيد بدء الامتحانات بالقاهرة ، يوم الاحد الموافق 29 /12/2019 للمرحلة الابتدائية
اما الصف السادس الابتدائي فيبدأ يوم السبت الموافق 4/1/2020 ، اما الشهادة الاعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين فتبدأ يوم الخميس الموافق 16/1/2020 ولمدة ٦ ايام ، والاعدادية المهنية 9/1/2020 الخميس ، والنقل الإعدادي الخميس الموافق 9/1/2020 ، والنقل للثانوي العام والرياضي والفني وما يعادله السبت الموافق 11/1/ 2020 ويستمر لمدة 11 يوما ، واما امتحان المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ففي يومي الاحد 22/12/2019 ، والاثنين 23/12/2019
كما نبه مدير تعليم القاهرة علي عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل ادارة تعليمية
واكد علي استمرار الدراسة برياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية للوزارة ( حتى 23 يناير 2020)
كما اكد على عدم عقد امتحانات في ايام الاربعاء الموافق 1/1/2020 ، والاثنين الموافق 6/1/2020 ، والثلاثاء الموافق 7/1/2020 بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، و الاربعاء الموافق 8/1/2020 ، وكذلك الاثنين الموافق 20/1/2020 عيد الغطاس