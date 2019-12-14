استمرار الدراسة برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي حتى 23 يناير 2020

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اما الصف السادس الابتدائي فيبدأ يوم السبت الموافق 4/1/2020 ، اما الشهادة الاعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين فتبدأ يوم الخميس الموافق 16/1/2020 ولمدة ٦ ايام ، والاعدادية المهنية 9/1/2020 الخميس ، والنقل الإعدادي الخميس الموافق 9/1/2020 ، والنقل للثانوي العام والرياضي والفني وما يعادله السبت الموافق 11/1/ 2020 ويستمر لمدة 11 يوما ، واما امتحان المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ففي يومي الاحد 22/12/2019 ، والاثنين 23/12/2019



كما نبه مدير تعليم القاهرة علي عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل ادارة تعليمية



واكد علي استمرار الدراسة برياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية للوزارة ( حتى 23 يناير 2020)



كما اكد على عدم عقد امتحانات في ايام الاربعاء الموافق 1/1/2020 ، والاثنين الموافق 6/1/2020 ، والثلاثاء الموافق 7/1/2020 بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، و الاربعاء الموافق 8/1/2020 ، وكذلك الاثنين الموافق 20/1/2020 عيد الغطاس

مشدد علي سرية نتائج الامتحانات وعدم الافصاح عن نسبها واحصاءتها إلا بعد اعتمادها رسميا .و اعلن مدير تعليم القاهرة ، عن مواعيد بدء الامتحانات بالقاهرة ، يوم الاحد الموافق 29 /12/2019 للمرحلة الابتدائية