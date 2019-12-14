عقب جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يوقف رئيس قرية عن العمل

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، إيقاف رئيس الوحدة المحلية لقرية مسير، عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ لإهماله في خدمات القرية.





جاء ذلك عقب الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ لقرية مسير، تفقد خلالها عددًا من الخدمات والمنشآت الصحية، ومستوى النظافة بها.





وقال المحافظ، إنه مستمر في الجولات الميدانية المفاجئة اليوم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحساب سيكون عسيرًا لمن يهمل في أداء عمله.



