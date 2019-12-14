الكويت تعتقل طبيبا مصريا إخوانيا لدى وصوله من تركيا وتسلمه للقاهرة

صحيفة الرأي الكويتية:

الإخواني الموقوف زار تركيا مع رفاق له

نواب كويتيون من الإخوان حاولوا وقف ترحيله إلى مصر

الكويت: ملتزمون بالاتفاق الأمني مع مصر والاستقرار خط أحمر

إسلام (ع) كان عضوا في خلية إخوانية ضبطتها الكويت في يوليو

مصادر ترجح صلة الإخواني الموقوف بعناصر متورطة في هجمات على كنائس بمصر

تسليم الكويت خلية الإخوان لمصر



وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن إسلام اعترف في التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال. ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.



وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنه تم ترحيل إسلام إلى القاهرة أمس، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان بغية إبقائه موقوفا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحًا بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار «خط أحمر» لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات.



وكانت السلطات الأمنية الكويتية في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، اعتقلت مطلع اكتوبر الماضي ثلاثة عناصر من تنظيم «الإخوان المسلمين» على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.



ذكر أن اعضاء الخلية الذين تم ترحيلهم في يوليو الماضي هم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.