بعد شائعة عودتها للفن .. حقيقة الصور المتداولة للفنانة المعتزلة شمس البارودي

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا للفنانة شمس البارودي مع الفنان حسن يوسف وعائلتها وهو ما اعتبره البعض أنها صور تم التقاطها هذا العام.



ولكن تعود حقيقة التقاط هذه الصور إلى العام الماضى وتحديدا في رمضان 2018 حيث كانت الأسرة مجتمعة على الإفطار.



وأثارت الصور حالة من الجدل الواسع حول شمس البارودي التي ظهرت بالحجاب واعتقد البعض أنها تمهيدا لعودتها إلى الفن وهو الأمر الذى نفاه حسن يوسف جملة وتفصيلا.



وقد اعتزلت شمس البارودي التمثيل نهائيا من 35 عاما وقررت الإلتزام بالحجاب وعدم العودة مرة أخرى إلى الفن.