القومي للطفولة يتدخل لإنقاذ طفل العمرانية.. تعرض للضرب من والدته.. المجلس يتولى تأهيل الأم لتقويم سلوكها.. وحقوقيون: نحتاج قانونا موحدا لمناهضة العنف الأسرى ضد الأطفال

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وأشارت إلى أن قرار النيابة تضمن أيضا تسليم الطفل لخبيرين "نفسي، واجتماعي" لإيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقديم الحماية المناسبة له لإخراجه من حالة الخطر وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ما تم من إجراءات ومدى أهلية الأم فى حماية مصلحة الطفل، والتى يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به إى إصابات.