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محافظات

لكل اسم حكاية.. قرية الشغب بـ الأقصر قاومت الاحتلال الفرنسي والمشروعات القومية تعيد لها الحياة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قرية الشغب، إحدى القرى التابعة لمركز إسنا في محافظة الأقصر، وسميت بهذا الاسم، بعد رفض أهلها التعاون مع الاحتلال الفرنسى، وتنفيذهم أعمال شغبٍ بمعسكراته، وأُطلق عليها في فترةٍ سابقةٍ اسم "العلوانية"، إشارةً إلى مقام الشيخ العلواني، أحد أقطاب الصوفية، وحسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الشغب 11528 نسمة، منهم 5779 رجلا و5749 امرأة. 

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قال محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا إنه جار العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية منها التى تم الانتهاء من تنفيذها في الفترة السابقة وأيضا المشروعات الجاري العمل بها، بقرية الشغب، من أبرزها، تنفيذ مغذي بطول 14كم من محطة مولدات العديسات حتى نهاية دائرة الوحدة المحلية لقرية الشغب للقضاء على ضعف الكهرباء ضمن الخطة الطموح للكهرباء بتكلفة 12 مليونا، واستبدال الأسلاك الغير معزولة والتي تمثل خطورة على أرواح المواطنين إلى أسلاك معزولة جهد منخفض 18كم على الطريق السريع وتركيب 100 كشاف إنارة LED بتكلفة 216 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية.

وأضاف أنه جار تركيب 7 محولات كاملة بالمشتملات بدائرة الوحدة المحلية لقرية الشغب لتخفيف الأحمال ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 2,800 مليون، وتم تركيب كابلات أرضية جهد متوسط لتغذية المحولات بطول 2كم ضمن الخطة الطموح للكهرباء بتكلفة 6 ملايين، و تم تركيب سلك معزول جهد منخفض بطول 30كم ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 300 ألف.

وتابع " سليمان " أنه جار الانتهاء من تبطين ترعة الخفية بطول 1600م بتكلفة 3,200 مليون ضمن الخطة الاستثمارية والتي بدورها تخدم عزبة الكلاحين وعزبة شنودة وتساعد في توسعة الطريق الجانبي بعرض 5 م لسهولة المرور وأيضا الحد من إهدار الماء وحماية الطرق والجسور وتعطى مردود اقتصادي كبير كونه يوفر كميات كبيرة من المياه المهدرة، وتسليم الوحدة الصحية بالشغب والوحدة الصحية بالمعلا وجاري عمل الجصات استعدادا للإحلال والتجديد، وحفر وتركيب وتوصيل خطوط كوابل الفيبر بمدخل قرية الشغب والدبابية المعلا لتعزيز خدمات الانترنت، وبناء وإعمار 60 منزلا منها 30 بقرية الشغب و 30 بقرية المعلا والدبابية ، لتوفير مسكن ملائم وآمن للمواطنين، من خلال هدم وإعادة بناء المنازل وتبليط الأرضيات وتنفيذ أعمال الكهرباء والصرف والتغذية الداخلية بالمياه وترميم وإقامة الأسقف والتشطيب بالكامل بتمويل من صندوق تحيا مصر بإشراف من جمعية الأورمان.

واختتم حديثه قائلا إنه تم أيضا بناء وإعمار 10 منازل بعزبة الأمير بعد انتهاء أعمال التطوير بها، بالتعاون بين نادى الروتاري الدولي وجمعية الأورمان، كما تم توصيل مياه لـ 250 منزل وتوزيع 350 بطانية وتسليم مساعدات مادية عينة وإطلاق قوافل طبية.
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