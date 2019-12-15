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محافظات

اتعينت بـ 10 جنيه في الشهر .. حكاية عايدة المغاوري أول كمسارية في مصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
عايدة المغاوري أول
عايدة المغاوري أول كمسارية في مصر
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عبد العزيز جمال
كانت حكرا على الرجال فقط كغيرها من الوظائف والمهن في مصر، ولكن كنوع من المساواة بين الرجال والنساء في خمسينيات القرن الماضي، تم تعيين امرأة مصرية في وظيفة يعتبرها البعض لا تلائم سوى الرجال فقط.

الآنسة عايدة المغاوري طالبة كلية التجارة اقتحمت النقل العام كـ كمسارية في مصر سنة 1956، بعد أن عينها رجل الأعمال أبو رجيلة في شركته للنقل العام والتي كانت تغطى القاهرة آنذاك.

وتم تعيينها بمرتب شهري قدره 10 جنيهات علاوة 10 قروش على كل 100 قرش تحصل عليها من ركاب الأتوبيس.

أما عبد اللطيف أبو رجيلة فهو رائد حافلات النقل العام بمدينة القاهرة في الخمسينيات بدأ تعليمه في القاهرة وعمل فيها ، ثم سافر إلى لندن وروما، واكتسب الخبرة العلمية والعملية هناك فكانت الصفقة الأولى في إيطاليا، ثم حقق الشهرة والنجاح في القاهرة من جديد.

أسس أبو رجيلة شركة النقل العام وكان لديه أكثر من 400 أتوبيس تقدم خدمات راقية وبكفاءة، في شوارع العاصمة وكانت تسير وفق مواعيد منضبطة جدا إذ لم يكن الزمن الفاصل بين كل سيارتين في الخطوط المزدحمة يتجاوز ثلاث دقائق.

كان هناك تفتيشٌ صارم يحول دون الاستهانة بالراكب والإساءة إليه وإهدار وقته، وجراجات حديثة لإيواء السيارات وصيانتها في ورشات متطورة بنى أبو رجيلة أكبر جراجين في مدينة القاهرة، أولهما عند مدخل القبة على مساحة 13 فدانًا، وثانيهما بالقرب من نفق الجيزة، فضلًا عن جراج ثالثٍ كان مِلكًا لشركة أمنيبوس العمومية بشارع إسطبلات الطرق في حي بولاق، اشتراه أبو رجيلة لينضم إلى شركته العملاقة.

وكان أبو رجيلة يتخفى ويركب الأتوبيس مرة كل شهر، ليرى كيف يتعامل موظفو شركته مع الركاب، واحتد ذات مرة على سائق تجاوز محطة من المحطات المقرر له أن يقف فيها.

ويعد أبو رجيلة أول من فكر في تعيين كمساريات واستوحي من فكرته فيلم الكمساريات الفاتنات الذي ضم إسماعيل يس وزينات صدقي و نجاح سلام.
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