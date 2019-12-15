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رياضة

مانشستر يونايتد وإيفرتون.. أعداء ليفربول وجها لوجه اليوم في الدوري الإنجليزي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
يستضيف اليوم، فريق مانشستر يونايتد، نظيره نادي إيفرتون، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المعروف عداء الفريقين الشديد لنادي ليفربول المتصدر، لكنهما حين يصطدمان اليوم ببضعهما البعض، سيسعى كل فريق لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه ، لتحسين أوضاعهما في جدول الترتيب.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي سولشاير، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بعد تحقيقه للفوز في المبارتين الماضيتين أمام توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، وذلك لاحتلال المركز الخامس والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 24 نقطة.

أما إيفرتون، فبعد إقالته للمدرب ماركوس سيلفا، فيسعى هو الآخر لتحقيق الإنتصار الثاني على التوالي، بعد مباراة تشيلسي الجولة الماضية، وذلك للهرب من مراكز الهبوط، حيث يحتل الفريق السادس عشر برصيد 17 نقطة فقط، بمركز لا يليق بجار ليفربول.

وتقام المباراة في الرابعة من مساء اليوم، على ملعب أولد ترافورد معقل فريق الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد.
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