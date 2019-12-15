مصطفى حجاج يحيي حفل رأس السنة بأحد فنادق مصر الجديدة

يستعد المطرب مصطفى حجاج للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.



ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل عددا من أغانيه التي اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.



يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هي أغنية "يا مصطفى يا مصطفى “من ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.



مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين ، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبد الهادي