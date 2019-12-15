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اقتصاد

الكابوريا بـ 30 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:39 م
سوق السوق
سوق السوق
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الأسماك اليوم، الأحد 15 -12-2019 في سوق الجملة بالعبور.

سعر الأسماك اليوم، الأحد

تراوحت أسعار كيلو السمك "البلطي 1" اليوم، الأحد، بين 23 و28 جنيها بزيادة 3 جنيهات، والبلطي 2 بين 18 و22 جنيها، والبلطى أسوانى من 15 إلى 35 جنيها، أما فيليه البلطي فيتراوح بين 30 و90 جنيها.

وتراوح سعر أسماك الثعابين بين 50 و170 جنيها للكيلو بتراجع 10 جنيهات، وقشر البياض من 50 إلى 64 جنيها، وبياض أملس 2 (خليجي، بحيرة ناصر، مزارع) 20 إلى 30 جنيها، سمك قراميط -شيلان ما بين 10 و20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك بربون1 من 40 إلى 48 جنيها بانخفاض 3 جنيهات، وبربون 2 من 32 إلى 38 جنيها، وبربون مجمد من 22 إلى 28 جنيها.

وتراوح سعر كيلو "سبيط - كاليماري - سابيا" من 90 إلى 190 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 140 جنيها.

أسعار الجمبرى اليوم الأحد
سجلت أسعار الجمبري كالآتى: جمبرى جامبو بين 400 و450 جنيها، وجمبرى 1 بين 300 و350 جنيها، وجمبرى 2 ما بين 200 و250 جنيها، وجمبرى 2 مجمد ما بين 85 و165 جنيها.
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