صالح جمعة يرد على رحيله من الأهلي بعد واقعة إنستجرام | شاهد

نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " .





وكان صالح جمعة قام بحذف جملة "لاعب بالنادي الأهلي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشر صالح جمعة قبل لحظات صورة جديدة له من مران مستبعدي الأهلي بصحبة سامي قمصان المدرب المساعد ، ليغلق الباب أمام الجميع الذى يري أن اللاعب رفع راية العصيان أمام مسئولى الأهلى بعد استبعاده المتتالى من المباريات .



وفى هذا السياق استقر رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم بملعب السلام ويسعى الأهلى بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى تحقيق الفوز واستكمال العروض المميزة التى يقدمها فى الدوري الممتاز، بعد أن نجح فى تحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات خاضها حتى الآن بالمسابقة.



ويدرس فايلر عوةد وليد أزارو إلى تشكيل المارد الأحمر الأساسي خلال مواجهة اليوم بعد المستويات الجيدة التى يقدمها المهاجم المغربي يوما تلو الأخر فى تدريبات الأهلى .



ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوى



خط الدفاع : محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد .



خط الوسط : عمرو السولية ومجدى أفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات .



خط الهجوم : جونيور أجايي " وليد سلسمان " ووليد أزارو .

