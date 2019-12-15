ملكة جمال الأقزام في دمياط تتحدى الإعاقة بـ البطولة والجمال

لقبت بملكة جمال الأقزام وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى ورفع الأثقال، وواجهت الإعاقة والتنمر بالتحدي والعزيمة، انها إيناس عبد العال الجبالى المعروفة باسم "نوسة" والبالغة من العمر 24عامًا من قرية الإسماعيلية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وهى حاصلة على معهد فنى تجارى وتشغل منصب المدير الإدارى لفريق الأقزام بدمياط.





وتمتلك نوسة كما تفضل ان يناديها الآخرون الكثير من الصفات التى وهبها الله تعالى لها تعويضا عن الإعاقة وهى قصر القامة وتحول التنمر تجاههها على مدار السنوات الماضية الى حالة من الإعجاب والانبهار بمواهبها بل يتجمع حولها الكثيرون من المعجبين والمعجبات لالتقاط السيلفي معاها بعد ان كان يسخر منها اقرانها بان قصيرة القامة وأقصر منهم طولا.





تقول "نوسه" أتمنى أن تتغير نظرة الناس إلى ذوى الإعاقة فمنهم من منحهم الله تعالى القوة والقدرة علي التحمل والتحدى فالإعاقة ليست بالجسد ولكن بالعقول العقيمة التى تتنمر علي ذوى الاعاقة.





مشيرة إلى أنها أصرت منذ طفولتها علي استكمال دراستها ومواجهة تحديات المجتمع بأن تثبت ذاتها وتنجح حيث أكملت دراستها وحصلت على معهد فنى تجارى وقررت ممارسة الرياضة واختارت ألعاب القوى دفع الجلة ورمى الرمح ورفع الأثقال وبذلك تكون أول بنت لاعبة رفع الأثقال الأقزام، ولاعبة فى نادى كفر سعد الرياضى دمياط.





وأوضحت أنها حاصلة على لقب ملكة جمال الأقزام فى مسابقة ملكات جمال الأقزام على مستوى العالم وكذلك بالمشاركة فى مهرجان الأقزام بشرم الشيخ على مستوى العالم عام 2018 وبمشاركة 14 متسابقة من بينهم متسابقات من مصر والمغرب والأرجنتين وعدد من الدول الأخرى.





وأضافت "نوسة"، لقد شاركت فى بطولة الجامعات وحصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى ثم بطولة الجمهورية فى ألعاب القوى عام 2017 وحصلت على مركز أول ثم كأس مصر و حصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى 2017 فى بطولة رفع الأثقال بطولة الجمهورية 2018 حصلت على مركز أول وفى كأس مصر حصلت على المركز الأول فى بطولة الشركات فى رفع الأثقال عام 2018، وحصلت مركز الأول فى بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال عام 2019.





كما شاركت فى أول فى أول فريق لكرة القدم الأقزام بنادى كفر سعد، وأضافت لقد تم تكريمى من وزير الشباب والرياضة وتكريم من الدكتورة إيناس عوض محافظ دمياط.



