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أخبار العالم

الجزائر.. تبون يؤدي اليمين الدستورية للرئاسة الأسبوع المقبل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:48 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، أن الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية قبل بداية الأسبوع المقبل ليباشر مهامه رسميًا كرئيسٍ للجمهورية الجزائرية.

وقال التلفزيون في بيان رسمي، "الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية قبل بداية الأسبوع القادم"، دون تحديد التاريخ.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري الجزائري، خلال هذا الأسبوع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد تلقيه التقرير النهائي من السلطة المستقلة للانتخابات، علما بأنه لم يسجل أي طعن في النتائج من قبل المترشحين الآخرين.


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