الدوري المصري.. طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود في مواجهة الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



وضم تشكيل حرس الحدود كلًا من :-



حراسة المرمى : أحمد محمود السعدني

خط الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني

خط الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"

خط الهجوم : نانا أنتوي – توني لوكاسا.



أما البدلاء :-

محمود رضا – جهاد جينيدي – مصطفى "مارسيلو" – حسن مجدي – محمد أسامة – إبراهيما كونيه – أحمد شرويدة.

