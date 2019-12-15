طرق الاقلاع عن التدخين .. 40 خطوة تخلصك من التبغ أغربها الزنجبيل والماء

طرق الاقلاع عن التدخين، متعددة إلا أن الرغبة الشديدة في التبغ يمكن تسبب فشل الاقلاع عن التدخين، لذلك هناك خطوات يمكن أن تساعدك فى التخلص عن تلك العادة السيئة التى تستنزف صحتك، وأموالك والتى من بينها البقاء دائما مشغولا حتى لاتفكر فى التدخين، وغيرها من طرق الاقلاع عن التدخين.
طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب
طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب، تعد إحدى الطرق البديلة التى يسلكها المدخنين من أجل الاقلاع عن التدخين وخاصة أن التدخين يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض والموت ببطئ شديد،وعليه تتمثل طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب تتمضن:
1- الوخز بالإبر
الوخز بالإبر يعد علاج شائع يستخدمه بعض الناس لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين حيث يتم إدخال الإبر في نقاط مختلفة في الأذن على أن تبقى لمدة 20 دقيقة، حيث أشارت عدة دراسات أن الوخز بالإبر كان وسيلة فعالة وآمنة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
2- عشبة سانت جون
حيث تُستخدم نبتة عشب القديس يوحنا فى الاقلاع عن التدخين إلا أنه لا يُنصح باستخدام نبتة سانت جون للحوامل أو المرضعات ، أو الأطفال ، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب أو أمراض الكبد أو الكلى.
3-الجينسنغ
وهو عشبة ضمن 11 صنف بطيئة النمو من النباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، والتي تتبع للجنس باناكس من العائلة Araliaceae، حيث تمنع هذه العشبة الإطلاق الناجم عن النيكوتين "الدوبامين وهو ما يجعل الناس يشعرون بالراحة بعد التدخين كما أنه جزء من عملية الإدمان.
4- العلاج بالتنويم المغناطيسي
يساهم العلاج بالتنويم المغناطيسي فى التخلص من النيكوتين.
5- التأمل
يعمل التأمل يعمل على تحسين ضبط النفس ويساهم فى استرخاء الجسم، والتخيل العقلي ، وتدريب الذهن المصحوب بخلفية موسيقية فى كيفية الإقلاع عن التدخين دون الحاجة إلى مجهود.
6-الماء
النيكوتين هو مادة سامة يصعب خروجها من الجسم لذلك يعد الماء مزيل السموم الطبيعي، كما أنه يواجه العديد من الآثار الضارة للتبغ والنيكوتين.
7- الزنجبيل
الشعور بالغثيان هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص عند محاولة الإقلاع عن التدخين، لذلك يعد الزنجبيل عشب طبيعى لمكافحة هذا الغثيان حيث انه يعمل كمهدئ للمعدة ويساعدك على التغلب على الغثيان، كما أنه يمنع من من العودة إلى السجائر مرة أخرى.
طرق الاقلاع الفوري عن التدخين
تساهم الخطوات التالية فى مساعدة الإنسان على الإقلاع الفوري عن التدخين، والتى تتضمن 10 طرق هى:
1- كن مشغولا
حيث تغيير نمط الحياة يساهم فى الاقلاع عن التدخين فمثلا هناك بعض الناس يدخنون خلال الحديث فى الهاتف أو اثناء شرب القهوة، من الممكن استبدال السيجارة بقلم وورقة والبداية فى كتابة مدار فى يومك.
2- تخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر فى المنزل أو العمل.
3- مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة وذلك لمحاربة حنين التبغ أو من خلال تناول الجزر أو الكرفس أو المكسرات أو بذور عباد الشمس الخام.
4- ممارسة الرياضة حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني في صرف انتباهك عن الرغبة الشديدة في التبغ والتدخين مثل الركض أو ممارسات تمرينات الضغط أو القيام بالأعمال المنزلية.
5- ممارسة تقنيات الاسترخاء
التدخين قد يكون طريقك للتعامل مع التوتر، ولكن فى نفس الوقت هناك عدة طرق تساهم فى استرخائك، مثل الخروج من المنزل للنزهة، والاسترخاء مع التنفس العميق، أو الذهاب إلى السينما، وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو ممارسة اليوجا، والتدليك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.
6- الحصول على الدعم
عند الإقلاع عن التدخين لا تحتاج إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لتكون خاليًا من التدخين، هناك أشياء يمكنك القيام بها تساعدك على اجتياز يوم الإقلاع عن التدخين مثل الحصول على الدعم من العائلة والاصدقاء، تحميل تطبيقات مجانية تساعدك على تتبع الرغبة الشديدة وفهم أنماط التدخين الخاصة بك.
7- الإنضمام لبرنامج وقف التدخين عبر الإنترنت أو قراءة أفكار مشجعة لشخص آخر استطاع التغلب على التدخين.
8- تذكر دائما المزايا التى حصلت عليها من الاقلاع عن التدخين مثل الحصول على صحة جيدة وتوفير المال.
طرق الاقلاع عن التدخين نهائيا
1- وضع خطة للإقلاع عن التدخين، وتقديم وعد لنفسك على عدم الاقتراب من السجائر أو حتى التفكير بها.
2- نظام غذائي صحى، مبنى على الفواكه والخضروات والتى تعطى جسدك طاقة لمقاومة انسحاب النيكوتين.
3- العمل على استبدال المشروبات الغازية والكحول والشاي والقهوة بماء وعصير وخاصة أن هناك بعد لدراسات التى أكدت أن تناول المشروبات الغازية يزيد رغبتك فى التبغ، بل ويجعل مذاق السجائر أفضل.
4- وضع استراتيجيات عند التفكير فى السجائر فمثلا عندما تشتهى السجائر يمكنك ملئ وقتك لمدة 5 دقائق قادمة.
5- الحصول على الدعم من قبل الأصدقاء وأفراد الأسرة،فضلا عن الاشتراك فى خدمة الإقلاع عن التدخين في منطقتك.
6- ممارسة الرياضة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية، حتى المشي لمدة 5 دقائق أو التمدد، تخفض الرغبة الشديدة فى التدخين وقد تساعد عقلك على إنتاج مواد كيميائية مضادة للشغف.
7- تكوين صداقات لغير المدخنين
8- شغل الفم واليدين، من خلال الامساك بقلم أو مضغ اللبان
9- العلاج ببدائل النيكوتين مثل صمغ ورذاذ الأنف، فعند التوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يصيب بالصداع ويؤثر على الحالة المزاجية للشخص لذلك فإن العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يكبح هذه الرغبة.
10- تقديم اسباب وحوافز وراء الاقلاع عن التدخين.
11- تخصيص وقت للاسترخاء والراحة حيث أنه من ضمن اسباب التدخين مساعدة النيكوتين على الاسترخاء، فبمجرد الاقلاع، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء مثل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو التواصل مع الأصدقاء ، أو علاج نفسك بالتدليك ، أو تخصيص وقت لممارسة هواية، مع ضرورة تجنب المواقف العصيبة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن التدخين.
12- التخلص من جميع علب السجائر داخل المنزل ومكتب العمل مع غسل الملابس التى تنبعث منها رائحة مثل الدخان واستخدم معطرات الجو للتخلص من تلك الرائحة.
13- كافئ نفسك، حيث أنه بجانب الفوائد الصحية التى ستحصل عليها جراء الاقلاع عن التدخين نهائيا، فإن أحد الامتيازات المترتبة على التخلي عن السجائر أيضا هو كل الأموال التي ستوفرها، لذلك كافئ نفسك من خلال إنفاق جزء منه على شيء ممتع.
طرق الإقلاع عن التدخين للحامل
طرق الإقلاع عن التدخين للحامل، تتوقف على إدراك الحامل للتأثيرات التى تحدث على الجنين عند تناول تلك السجائر التى تحتوى على مواد كيميائية مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون والتى تؤثر بالسلب على صحتها، لذلك عليكِ سيدتى اتباع طرق الإقلاع عن التدخين للحامل والتى تتضمن:
1- تبدأ أولى خطوات الإقلاع عن التدخين للحامل من خلال الاستعداد وتحديد موعد وتاريخ للإقلاع عن التدخين.
2- تخلصي من السجائر ومنافض السجائر والولاعات ورائحة الدخان الموجودة فى المنزل.
3- تجنبي الأماكن التي يدخن فيها الآخرون.
4- حددي الأوقات الصعبة والتى تكونين فيها مضطربة وضعي خططا للتعامل مع رغباتك خلال هذه الأوقات.
5- غيري الروتين الخاص بكِ وتجنبي تلك الأشياء التي تجعلك تصلين إلى السيجارة.
6- التعامل مع الرغبة فى السيجارة من خلال ممارسة الرياضة كالمشي بعد العشاء بدلًا من تناول سيجارة.
7- الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى مثلا.
8-الحصول على الدعم، من خلال الأقارب والأصدقاء
9- الانضمام إلى المجموعات التى تدعم الأشخاص المدخنين في الإقلاع.
10- التنفس العميق وشرب الماء.
11- قد تضطر بعض السيدات الحوامل إلى استخدام الدواء للاقلاع عن التدخين ولكن تحت استشارة الطبيب المختص، حيث وجدت بعض الدراسات أن النساء اللائي يتناولن العلاج ببدائل النيكوتين هن أكثر عرضة بنسبة 40٪ لعدم التدخين أثناء الحمل المتأخر.
تأثير التدخين على الحمل
التدخين أثناء الحمل يؤدى إلى :-
1- طفل منخفض الوزن عند الولادة.
2-العيوب الخلقية.
3-الإجهاض.
4-الولادة المبكرة.
5-انفصال المشيمة.
6-الموت المبكر في الحياة، وذلك نتيجة متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).
7- يكون الطفل المولود لأم مدخنة أكثر عرضة للأمراض ومشاكل التنفس.
مصدر المعلومات مواقع uofmhealth وhealthlinkbc وwebmd وwebmو mayoclinic وsmokefree وmedicalnewstoday.
طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب
طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب، تعد إحدى الطرق البديلة التى يسلكها المدخنين من أجل الاقلاع عن التدخين وخاصة أن التدخين يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض والموت ببطئ شديد،وعليه تتمثل طرق الاقلاع عن التدخين بالاعشاب تتمضن:
1- الوخز بالإبر
الوخز بالإبر يعد علاج شائع يستخدمه بعض الناس لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين حيث يتم إدخال الإبر في نقاط مختلفة في الأذن على أن تبقى لمدة 20 دقيقة، حيث أشارت عدة دراسات أن الوخز بالإبر كان وسيلة فعالة وآمنة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
2- عشبة سانت جون
حيث تُستخدم نبتة عشب القديس يوحنا فى الاقلاع عن التدخين إلا أنه لا يُنصح باستخدام نبتة سانت جون للحوامل أو المرضعات ، أو الأطفال ، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب أو أمراض الكبد أو الكلى.
3-الجينسنغ
وهو عشبة ضمن 11 صنف بطيئة النمو من النباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، والتي تتبع للجنس باناكس من العائلة Araliaceae، حيث تمنع هذه العشبة الإطلاق الناجم عن النيكوتين "الدوبامين وهو ما يجعل الناس يشعرون بالراحة بعد التدخين كما أنه جزء من عملية الإدمان.
4- العلاج بالتنويم المغناطيسي
يساهم العلاج بالتنويم المغناطيسي فى التخلص من النيكوتين.
5- التأمل
يعمل التأمل يعمل على تحسين ضبط النفس ويساهم فى استرخاء الجسم، والتخيل العقلي ، وتدريب الذهن المصحوب بخلفية موسيقية فى كيفية الإقلاع عن التدخين دون الحاجة إلى مجهود.
6-الماء
النيكوتين هو مادة سامة يصعب خروجها من الجسم لذلك يعد الماء مزيل السموم الطبيعي، كما أنه يواجه العديد من الآثار الضارة للتبغ والنيكوتين.
7- الزنجبيل
الشعور بالغثيان هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص عند محاولة الإقلاع عن التدخين، لذلك يعد الزنجبيل عشب طبيعى لمكافحة هذا الغثيان حيث انه يعمل كمهدئ للمعدة ويساعدك على التغلب على الغثيان، كما أنه يمنع من من العودة إلى السجائر مرة أخرى.
طرق الاقلاع الفوري عن التدخين
تساهم الخطوات التالية فى مساعدة الإنسان على الإقلاع الفوري عن التدخين، والتى تتضمن 10 طرق هى:
1- كن مشغولا
حيث تغيير نمط الحياة يساهم فى الاقلاع عن التدخين فمثلا هناك بعض الناس يدخنون خلال الحديث فى الهاتف أو اثناء شرب القهوة، من الممكن استبدال السيجارة بقلم وورقة والبداية فى كتابة مدار فى يومك.
2- تخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر فى المنزل أو العمل.
3- مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة وذلك لمحاربة حنين التبغ أو من خلال تناول الجزر أو الكرفس أو المكسرات أو بذور عباد الشمس الخام.
4- ممارسة الرياضة حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني في صرف انتباهك عن الرغبة الشديدة في التبغ والتدخين مثل الركض أو ممارسات تمرينات الضغط أو القيام بالأعمال المنزلية.
5- ممارسة تقنيات الاسترخاء
التدخين قد يكون طريقك للتعامل مع التوتر، ولكن فى نفس الوقت هناك عدة طرق تساهم فى استرخائك، مثل الخروج من المنزل للنزهة، والاسترخاء مع التنفس العميق، أو الذهاب إلى السينما، وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو ممارسة اليوجا، والتدليك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.
6- الحصول على الدعم
عند الإقلاع عن التدخين لا تحتاج إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لتكون خاليًا من التدخين، هناك أشياء يمكنك القيام بها تساعدك على اجتياز يوم الإقلاع عن التدخين مثل الحصول على الدعم من العائلة والاصدقاء، تحميل تطبيقات مجانية تساعدك على تتبع الرغبة الشديدة وفهم أنماط التدخين الخاصة بك.
7- الإنضمام لبرنامج وقف التدخين عبر الإنترنت أو قراءة أفكار مشجعة لشخص آخر استطاع التغلب على التدخين.
8- تذكر دائما المزايا التى حصلت عليها من الاقلاع عن التدخين مثل الحصول على صحة جيدة وتوفير المال.
طرق الاقلاع عن التدخين نهائيا
1- وضع خطة للإقلاع عن التدخين، وتقديم وعد لنفسك على عدم الاقتراب من السجائر أو حتى التفكير بها.
2- نظام غذائي صحى، مبنى على الفواكه والخضروات والتى تعطى جسدك طاقة لمقاومة انسحاب النيكوتين.
3- العمل على استبدال المشروبات الغازية والكحول والشاي والقهوة بماء وعصير وخاصة أن هناك بعد لدراسات التى أكدت أن تناول المشروبات الغازية يزيد رغبتك فى التبغ، بل ويجعل مذاق السجائر أفضل.
4- وضع استراتيجيات عند التفكير فى السجائر فمثلا عندما تشتهى السجائر يمكنك ملئ وقتك لمدة 5 دقائق قادمة.
5- الحصول على الدعم من قبل الأصدقاء وأفراد الأسرة،فضلا عن الاشتراك فى خدمة الإقلاع عن التدخين في منطقتك.
6- ممارسة الرياضة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية، حتى المشي لمدة 5 دقائق أو التمدد، تخفض الرغبة الشديدة فى التدخين وقد تساعد عقلك على إنتاج مواد كيميائية مضادة للشغف.
7- تكوين صداقات لغير المدخنين
8- شغل الفم واليدين، من خلال الامساك بقلم أو مضغ اللبان
9- العلاج ببدائل النيكوتين مثل صمغ ورذاذ الأنف، فعند التوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يصيب بالصداع ويؤثر على الحالة المزاجية للشخص لذلك فإن العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يكبح هذه الرغبة.
10- تقديم اسباب وحوافز وراء الاقلاع عن التدخين.
11- تخصيص وقت للاسترخاء والراحة حيث أنه من ضمن اسباب التدخين مساعدة النيكوتين على الاسترخاء، فبمجرد الاقلاع، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء مثل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو التواصل مع الأصدقاء ، أو علاج نفسك بالتدليك ، أو تخصيص وقت لممارسة هواية، مع ضرورة تجنب المواقف العصيبة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن التدخين.
12- التخلص من جميع علب السجائر داخل المنزل ومكتب العمل مع غسل الملابس التى تنبعث منها رائحة مثل الدخان واستخدم معطرات الجو للتخلص من تلك الرائحة.
13- كافئ نفسك، حيث أنه بجانب الفوائد الصحية التى ستحصل عليها جراء الاقلاع عن التدخين نهائيا، فإن أحد الامتيازات المترتبة على التخلي عن السجائر أيضا هو كل الأموال التي ستوفرها، لذلك كافئ نفسك من خلال إنفاق جزء منه على شيء ممتع.
طرق الإقلاع عن التدخين للحامل
طرق الإقلاع عن التدخين للحامل، تتوقف على إدراك الحامل للتأثيرات التى تحدث على الجنين عند تناول تلك السجائر التى تحتوى على مواد كيميائية مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون والتى تؤثر بالسلب على صحتها، لذلك عليكِ سيدتى اتباع طرق الإقلاع عن التدخين للحامل والتى تتضمن:
1- تبدأ أولى خطوات الإقلاع عن التدخين للحامل من خلال الاستعداد وتحديد موعد وتاريخ للإقلاع عن التدخين.
2- تخلصي من السجائر ومنافض السجائر والولاعات ورائحة الدخان الموجودة فى المنزل.
3- تجنبي الأماكن التي يدخن فيها الآخرون.
4- حددي الأوقات الصعبة والتى تكونين فيها مضطربة وضعي خططا للتعامل مع رغباتك خلال هذه الأوقات.
5- غيري الروتين الخاص بكِ وتجنبي تلك الأشياء التي تجعلك تصلين إلى السيجارة.
6- التعامل مع الرغبة فى السيجارة من خلال ممارسة الرياضة كالمشي بعد العشاء بدلًا من تناول سيجارة.
7- الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى مثلا.
8-الحصول على الدعم، من خلال الأقارب والأصدقاء
9- الانضمام إلى المجموعات التى تدعم الأشخاص المدخنين في الإقلاع.
10- التنفس العميق وشرب الماء.
11- قد تضطر بعض السيدات الحوامل إلى استخدام الدواء للاقلاع عن التدخين ولكن تحت استشارة الطبيب المختص، حيث وجدت بعض الدراسات أن النساء اللائي يتناولن العلاج ببدائل النيكوتين هن أكثر عرضة بنسبة 40٪ لعدم التدخين أثناء الحمل المتأخر.
تأثير التدخين على الحمل
التدخين أثناء الحمل يؤدى إلى :-
1- طفل منخفض الوزن عند الولادة.
2-العيوب الخلقية.
3-الإجهاض.
4-الولادة المبكرة.
5-انفصال المشيمة.
6-الموت المبكر في الحياة، وذلك نتيجة متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).
7- يكون الطفل المولود لأم مدخنة أكثر عرضة للأمراض ومشاكل التنفس.
مصدر المعلومات مواقع uofmhealth وhealthlinkbc وwebmd وwebmو mayoclinic وsmokefree وmedicalnewstoday.