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اقتصاد

انتهاء مهلة تلقي تظلمات المحذوفين من بطاقات التموين

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:36 م
المحذوفين من بطاقات
المحذوفين من بطاقات التموين
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء مهلة تلقي التظلمات الخاصة بالمحذوفين من الدعم التمويني، بنهاية العمل في مكاتب التموين بمختلف المحافظات اليوم الأحد الموافق 15-12-2019.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة له، إن وزارته سعت من خلال مد فترة تلقي التظلمات، للسماح للمواطنين لتقديم كافة التظلمات لعودتهم لمنظومة الدعم التمويني، مؤكدا أن الحكومة مهتمة برفع كافة الأعباء عن الفئات المهمشة.

واجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.
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