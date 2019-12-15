ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شباب الأهلي يفوز على حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في قلب تأخره أمام مضيفه حرس الحدود ليحقق فوزًا مهما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لدوري الجمهورية.

المباراة تأخر انطلاقها لمدة ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة التي غطت أرضية الملعب الفرعي لاستاد المكس، ليتم نقلها إلي الملعب الرئيسي بعد إزالة أغطية المطر من عليه.

افتتح حرس الحدود التسجيل أولًا، ولكن الأهلي نجح في التعادل بهدف وليد مصطفى، قبل أن يسجل محمد فخري هدف الفوز للفريق الأحمر.

بهذا الفوز نجح الأهلي في إنهاء الدور الأول وهو متربع على صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، دون أن يتلقى أي هزيمة، مسجلًا ٤١ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٤ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيا للتدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 2004 يواجه الإسماعيلي في بطولة الجمهورية.. غدًا

شباب الأهلي يواجه مصر المقاصة في دوري الجمهورية.. غدا

شاهد | إصابة قوية لـ مهاجم الأهلي تجبره على مغادرة الملعب

شباب الأهلي يواجه المقاولون في دوري الجمهورية

أهلي 2004 يلتقي الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية..غدا

اليوم.. صدام عنيف بين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير.. شاهد | إطلالة أمل رزق الجريئة

الشوارع غرقت.. شاهد | سقوط أمطار كثيفة على أنحاء القاهرة والجيزة

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر مطلوب في الدوري المغربي

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي.. فيديو

شاهد| هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ما حكم ذكر الله أثناء الوضوء في الحمام .. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي