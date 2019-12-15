شباب الأهلي يفوز على حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في قلب تأخره أمام مضيفه حرس الحدود ليحقق فوزًا مهما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لدوري الجمهورية.



المباراة تأخر انطلاقها لمدة ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة التي غطت أرضية الملعب الفرعي لاستاد المكس، ليتم نقلها إلي الملعب الرئيسي بعد إزالة أغطية المطر من عليه.



افتتح حرس الحدود التسجيل أولًا، ولكن الأهلي نجح في التعادل بهدف وليد مصطفى، قبل أن يسجل محمد فخري هدف الفوز للفريق الأحمر.



بهذا الفوز نجح الأهلي في إنهاء الدور الأول وهو متربع على صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، دون أن يتلقى أي هزيمة، مسجلًا ٤١ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٤ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيا للتدليك.