وزير الاتصالات يكشف مزايا منظومة الذكاء الاصطناعي في منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، فى منتهى الأهمية لا سيما فيما يخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن المنتدى يناقش فى هذا العام عدة قضايا فى منتهى الأهمية وفى مقدمتها بناء مصر الرقمية.





وأشار "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر الرقمية مظلة رحبة تحتها عدة محاور فى منتهى الأهمية مثل تقديم الخدمات الرقمية وترشيد موارد الدولة من خلال منظومة رقمية تقدم خدمات أفضل فى الصحة والتعليم من خلال منظومة رقمية، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الحكومية من خلال التحول الرقمى.





وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعى فى منتهى الأهمية كتقنية يمكن أن تساعدنا فى سد الكثير من الفجوات التدريبية والتعليمية حالياً، مشيراً إلى أنه كلما تقدمت مصر أكثر فى مجال البناء الرقمى كلما خلقت بيانات وقواعد معلوماتية يمكن أن نستفيد منها من خلق قيمة أعلى من خلال منظومة الذكاء الاصطناعى.





وانطلق مساء أمس السبت منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.



