رئيس نقل النواب من البحر الأحمر: هنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور

الأرقام مش معايا.. سيول رأس غارب تثير أزمة بين نواب النقل ورئيس طرق البحر الأحمر وفتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ملف إعادة تشغيل خطة السكة الحديد ( قنا-سوهاج)، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي نقل البضائع والركاب، مشددا في نهاية حديثه : " احنا عاوزين ردود واضحة علي كل الكلام، وهنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور، لإننا مش جايين نتفسح".

أستعرض هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ٥ ملفات بشأن عدم تنفيذ ملاحظات اللجنة بشأن الموانئ البحرية، بشكل كامل، والاكتفاء بتنفيذ بعض الملاحظات وبشكل جزئي.جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر.وانتقد عبد الواحد القصور في إدارة ميناء سفاجا وعدم وجود معامل متكاملة تعمل بشكل فعال ودقيق داخل الميناء، وهو ما يؤثر علي البضائع التي تدخل وتخرج من الميناء.وأشار النائب أمام المحافظ، إلى غياب رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجا والغردقة، والاكتفاء بمشروعات قومية هنا وهناك بدون خطة متكاملة، فضلا عن تباطؤ تنفيذ أغلب المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق وصيانتها، وتسائل عن الإجراءات الاحترازية التي ستواجه أي احتمالات للسيول علي الطرق.أقرأ المزيد: