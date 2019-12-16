أخبار الفن.. الموت يفجع سامو زين.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني.. محمد سامي يحرج مي عمر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة الخاصة بـ الفن والمشاهير، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:
الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل
أعلن الفنان سامو زين، وفاة والدة زوجته، الإعلامية دينا صالح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو
تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربينى منها.
اللحظات الأخيرة في حياة سامي العدل .. ابنته رشا: شاركت في الغسل وكفنته.. فيديو
كشفت رشا ابنة الفنان الراحل سامى العدل عن التفاصيل الأخيرة فى حياة والدها والذى رحل عن عالمنا منذ عدة سنوات.
جوزها داس على ديل الفستان | مي عمر تتعرض لـ موقف محرج
تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج؛ بسبب زوجها المخرج محمد سامي؛ أثناء تواجدهما في إحدى المناسبات الفنية معًا.
نادية شكرى تكشف سر طلاقها مرتين من الراحل سامى العدل | فيديو
كشفت الفنانة المعتزلة نادية شكرى عن السبب الرئيسى فى انفصالها أكثر من مرة من الفنان الراحل سامى العدل وذلك فى أحدث ظهور لها.
مرض نادر.. أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية واحتمالية إجراء جراحة جديدة
كشف الفنان احمد فهمى عن تطورات حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية من أسبوع تقريبًا حيث يعيش حاليًا فترة نقاهة.
بسبب تركي آل الشيخ .. أحمد السقا مطلوب على جوجل
تصدر الفنان أحمد السقا تريند جوجل وذلك بعد أن أعلن مشاركته فى الميدل بيست موجها رسالته إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل
أعلن الفنان سامو زين، وفاة والدة زوجته، الإعلامية دينا صالح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو
تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربينى منها.
اللحظات الأخيرة في حياة سامي العدل .. ابنته رشا: شاركت في الغسل وكفنته.. فيديو
كشفت رشا ابنة الفنان الراحل سامى العدل عن التفاصيل الأخيرة فى حياة والدها والذى رحل عن عالمنا منذ عدة سنوات.
جوزها داس على ديل الفستان | مي عمر تتعرض لـ موقف محرج
تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج؛ بسبب زوجها المخرج محمد سامي؛ أثناء تواجدهما في إحدى المناسبات الفنية معًا.
نادية شكرى تكشف سر طلاقها مرتين من الراحل سامى العدل | فيديو
كشفت الفنانة المعتزلة نادية شكرى عن السبب الرئيسى فى انفصالها أكثر من مرة من الفنان الراحل سامى العدل وذلك فى أحدث ظهور لها.
مرض نادر.. أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية واحتمالية إجراء جراحة جديدة
كشف الفنان احمد فهمى عن تطورات حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية من أسبوع تقريبًا حيث يعيش حاليًا فترة نقاهة.
بسبب تركي آل الشيخ .. أحمد السقا مطلوب على جوجل
تصدر الفنان أحمد السقا تريند جوجل وذلك بعد أن أعلن مشاركته فى الميدل بيست موجها رسالته إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.