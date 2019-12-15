بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو

تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربينى منها.
وجاء رد نجلاء بدر، ساخرًا، قائلةً "ليه تغضب منى هو أنا اتصورت مع عمرو دياب"؛ وهو ما يؤكد بشكل كبير وجود علاقة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربينى.
وأكملت نجلاء بدر، حديثها، قائلةً "إننى أعشق المطرب عمرو دياب، وأنتظر دائمًا حفلاته، وكذلك زوجى الذى يسرع فى حجز الحفلات الخاصة به أينما كانت".
وأوضحت نجلاء بدر، "ليس هناك خلاف بيني ودينا هى إحدى الممثلات اللاتى تجمعني بها صداقة قوية".