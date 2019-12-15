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فن

الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:36 م
سامو زين
سامو زين
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان سامو زين، وفاة والدة زوجته، الإعلامية دينا صالح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقال سامو زين "انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".

ويحضر الفنان سامو زين لعمل غنائي جديد يتم تسجيله في ألمانيا؛ استعدادًا لتصويره بطريقة الفيديو كليب. 

ومن المقرر تصويرها بمدينة برلين بألمانيا ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص.

ويواصل سامو زين حاليًا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "المفتاح" ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاما منذ أن قدم فيلمه السينمائي "90 دقيقة" عام 2006. 

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم الفترة القليلة المقبلة بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.
الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل
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