سامو زين يحضر لأغنية جديدة في ألمانيا

يحضر الفنان سامو زين لعمل غنائي جديد يتم تسجيله فى المانيا استعدادا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر تصويرها بمدينة برلين بألمانيا ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص.



ويواصل سامو زين حاليا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "المفتاح" ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاما منذ أن قدم فيلمه السينمائي "90 دقيقة" عام 2006، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.



يذكر أن سامو زين كان له تجربة تمثيله على المستوى الدرامى تحت عنوان "طعم الحياة" الذى تشارك فى بطولته علا غانم.