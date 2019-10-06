Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامو زين يحضر لأغنية جديدة في ألمانيا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:02 م
سامو زين
سامو زين
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحضر الفنان سامو زين لعمل غنائي جديد يتم تسجيله فى المانيا استعدادا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر تصويرها بمدينة برلين بألمانيا ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص.

ويواصل سامو زين حاليا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "المفتاح" ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاما منذ أن قدم فيلمه السينمائي "90 دقيقة" عام 2006، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.

يذكر أن سامو زين كان له تجربة تمثيله على المستوى الدرامى تحت عنوان "طعم الحياة" الذى تشارك فى بطولته علا غانم.
Advertisements

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

الكيلو تراجع 10 جنيهات.. شعبة القصابين تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية

بعد إصابته.. مصادر تكشف فرص لحاق نجم الأهلي بـ مباراة القمة أمام الزمالك

مفاجأة .. ميتشو يعدل خطة الزمالك قبل مواجهة إف سي مصر

صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة

هنا الزاهد تتجاهل سؤال متابعيها عن حملها.. شاهد ما فعلت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد