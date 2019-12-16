أسامة نبيه: الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر

أشاد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، برينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، والأداء الذي يقدمه مع الفريق في مبارياته منذ أن تولى المهمة الفنية للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.



وأشار نبيه خلال استضافته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية" صدى البلد"،، إلى أن الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر، ونجح في تحرير اللاعبين من الضغوط.



وتابع أن الأهلي يمتلك عناصر فنية مميزة قادر من خلالها حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولكن ظروف كل مباراة تختلف عن الأخرى.



وأتم: "الحكم عليه مازال مبكرا ولكن بصماته ظهرت بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية فك بها شفرة دفاعات حرس الحدود التي صنعها طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود.

