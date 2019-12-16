ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة نبيه: الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
أسامة نبيه مدرب المنتخب
أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق
Advertisements
حسام الحارتي
أشاد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، برينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، والأداء الذي يقدمه مع الفريق في مبارياته منذ أن تولى المهمة الفنية للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

وأشار نبيه خلال استضافته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية" صدى البلد"،، إلى أن الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر، ونجح في تحرير اللاعبين من الضغوط.

وتابع أن الأهلي يمتلك عناصر فنية مميزة قادر من خلالها حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولكن ظروف كل مباراة تختلف عن الأخرى.

وأتم: "الحكم عليه مازال مبكرا ولكن بصماته ظهرت بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية فك بها شفرة دفاعات حرس الحدود التي صنعها طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق: فايلر غيرمقتنع بـ سعد سمير وياسر إبراهيم

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي يفك شفرة حرس الحدود بـ هدف عمرو السولية ..فيديو

الأهلي يفوز على حرس الحدود 1-0 بصاروخية السولية.. فيديو

شاهد| هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

بعد تصدر الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. 8 فوائد صحية غير متوقعة لـ بلح العجوة

خروج سوزان مبارك من المستشفي

بملابس مثيرة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة الكرة الطائرة على البحر

كانت رسالة ووصلت.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن بلدية المحلة

عميد معهد القلب السابق يحذر: المشروبات الغازية بها سم قاتل

تعليق الدراسة بالسعودية لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور