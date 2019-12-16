إصابة وزير داخلية الوفاق الليبية عقب تعرضه لمحاولة اغتيال بمصراته

أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار.



وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن أغا تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية.



وكان المشير حفتر أعلن ساعة الصفر لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس قائلا "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".



وقال حفتر في كلمة له، الخميس الماضي، "دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر".



يأتي ذلك مع استمرار القتال على أطراف العاصمة الليبية طرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.