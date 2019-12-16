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أخبار البلد

عمر حجازي بطل السباحة من ذوي الإعاقة: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
عمر حجازي بطل السباحة
عمر حجازي بطل السباحة من ذوي الإعاقة
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شروق ابراهيم - شرم الشيخ
تقوم فكرة منتدى شباب العالم على الجمع بين عدة نماذج شبابية ملهمة ومؤثرة كي يقتدى بها الآخرون ويتعلمون منها دروس مستفادة وتبعث تلك النماذج رسائل انسانية ، ومن ضمن هؤلاء هو عمر حجازي الذي حقق بطولات في السباحة وتسلق الجبال، وهو من متحدي الإعاقة.

قال عمر حجازي في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه تم دعوته لمنتدى شباب العالم وسعيد بالمشاركة لأهمية هذا الحدث العالمي".

وأضاف :"حفل الافتتاح كان قوي والشخصيات التي شاركت مثل جيسيكا كوكس والطفل زين وغيرهم كانت لفتة مؤثرة والمنتدى يقام على مستوى عالمي والرسالة كانت واضحة كلنا انسان ولابد من تحقيق أحلامنا مهما واجهنا من تحديات وصعوبات".

وأكد عمر حجازي أن الإنسان كي يحقق أحلامه ويتصالح مع ذاته اذ اصبح حالة خاصة بان يحمل على عاتقيه مسئولية نفسه و يؤمن بحلمه كثيرا، ولا ينظر الى نفسه انه مظلوم وظروفه سيئة وهو ما يشعره بأنه لا يعرف المستحيل ومتصالح مع ذاته.

وأعرب عن حرصه على مشاركة جلسات تغير المناخ و block chain وجلسات خاصة بقصص ملهمة ومؤثرة لأشخاص، موجها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة يشكره من خلالها على مجهوده .

واستطرد حديثه :" خروج المنتدى بهذا الشكل هو أفضل دعاية لمصر ومنتدى الشباب يجعلنا نشعر بأننا نواكب العالم المتقدم.
عمر حجازي بطل السباحة من ذوي الإعاقة: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر
عمر حجازي بطل السباحة من ذوي الإعاقة: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر
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