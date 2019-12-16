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أخبار العالم

مسئول ليبي يشيد بكلمة الرئيس السيسي عن الأوضاع في بلاده

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أشاد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ومصر تربطهما "علاقات استراتيجية وحوار ومصالح مشتركة"، منوها بتفهم البرلمان الليبي والقيادة العسكرية لمخاوف مصر من انتشار الإرهاب وأولويات الأمن القومي المصري.

وحول عملية تحرير طرابلس قال المريمي في تصريحات إلى روسيا اليوم: "هناك إرادة سياسية لا رجعة عنها باستكمال تحرير طرابلس وكافة المدن الليبية الواقعة تحت سيطرة المليشيات".

وأشار في تصريحاته إلى أن: "المعارك تسير بشكل جيد جدا"، الأمر الذي بينه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشكل لا لبس فيه.

وفي تعليقه عن الخطوات التي ستأتي عقب تحرير المدينة صرح: "تتمثل في حكومة وحدة وطنية من الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، لتسيير الأمور المعيشية للمواطنين".

وتابع أنه من المقرر: "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الشعب الليبي كلمته بكل حرية بعد تحريره من الجماعات الإرهابية والمليشيات"، داعيا أهالي طرابلس إلى الوقوف "إلى جانب الجيش".

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