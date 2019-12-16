درجات الحرارة المتوقعة اليوم 16-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بالبلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وفيما يلي نستعرض حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 .



واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين، الموافق 16-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.





بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى



القاهرة 12 20



الإسكندرية 12 22



مطروح 11 21



بورسعيد 12 20



دمياط 14 23



الإسماعيلية 13 20



السويس 13 20



العريش 10 21



رفح 10 20



طابا 10 20



شرم الشيخ 15 21



الغردقة 14 22



الفيوم 10 20



بني سويف 10 20



الأقصر 10 22



أسوان 12 22



الوادي الجديد 05 22



شلاتين 17 25



حلايب 19 23