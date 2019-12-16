ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
مواعيد القطارات المتجهة
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 16-12-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. رجل يعود للحياة بعد وفاته

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا .. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده

بدون مضادات.. 4 طرق خارقة تخلصك من البلغم

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 16 -12- 2019

علامات استجابة الدعاء.. وأوقات يستحب اللجوء إلى الله فيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020