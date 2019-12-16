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اقتصاد

12 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 12/1/2020، وحتى يوم الخميس 12/3/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فدانًا، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 21/11/2016.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 16 : 30، يوم الاثنين 13/1/2020، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 15/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61 : 75، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 20/1/2020، والقطع من 91 : 105، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 106 : 120، يوم الأربعاء 22/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 121 : 130، يوم الإثنين 27/1/2020، والقطع من 131 : 145، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 146 : 160، يوم الأربعاء 29/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 30/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.


وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 161 : 180، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 181 : 195، يوم الإثنين 3/2/2020، والقطع من 196 : 210، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 211 : 225، يوم الأربعاء 5/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 226 : 240، يوم الأحد 9/2/2020، والقطع من 241 : 255، يوم الإثنين 10/2/2020، والقطع من 256 : 270، يوم الثلاثاء 11/2/2020، والقطع من 271 : 285، يوم الأربعاء 12/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 13/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 286 : 300، يوم الأحد 16/2/2020، والقطع من 301 : 315، يوم الإثنين 17/2/2020، والقطع من 316 : 330، يوم الثلاثاء 18/2/2020، والقطع من 331 : 345، يوم الأربعاء 19/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 20/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 346 : 360، يوم الأحد 23/2/2020، والقطع من 361 : 375، يوم الإثنين 24/2/2020، والقطع من 376 : 390، يوم الثلاثاء 25/2/2020، والقطع من 391 : 405، يوم الأربعاء 26/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 27/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 406 : 420، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 421 : 435، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 436 : 450، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 451 : 465، يوم الأربعاء 4/3/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 5/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 466 : 480، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 481 : 495، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 496 : 506، يوم الثلاثاء 10/3/2020، وتم تخصيص يومى الأربعاء 11/3/2020، والخميس 12/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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