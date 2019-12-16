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أخبار البلد

منى مينا: طب الأسرة مظلوم .. ويوفر رعايه طبيه ممتازة بأقل تكلفة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتوره مني مينا عضو مجلس نقابة الاطباء السابق، ان نظام طب الاسرة هو حجر الاساس لأي محاولة جادة للإصلاح الصحي و هو أساس نظام التأمين الصحي الجديد، مضيفه ان طبيب الأسرة هو المؤهل جيدا مع بعض الادوية البسيطة والرخيصة و معمل بسيط في الوحدة، قادر على علاج 70-80% من الأمراض ، و بذلك نستطيع تفادي مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض و نلجأ بدورنها الي العلاج الاصعب و الأكثر تكلفة و نتائجه أضعف.

واوضحت مينا، ان العلاج المنتظم لأمراض الضغط و السكر ، أسهل و أقل تكلفة ، ويعطي نتائج افضل من غيره من علاج مضاعفات الضغط و السكر غير المعالج، مثل الذبحة و الجلطة و نزيف المخ و القدم السكري و الفشل الكلوي.

واشارت عضوة المجلس، ان طبيب طب الاسرة أيضا قادر على تحويل الامراض التي تحتاج لفحوص و علاج أعلى من الامكانيات البسيطة للوحدة الصحية ، للمكان المتخصص الذي يستطيع تقديم العلاج المطلوب ، و تلك الحالات لا تحتاج الي ان تدور بين الاطباء والعيادات و تتأخر حتي يتم تتشخيصها بالصواب ونجد العلاج المطلوب، لأن التأخير ممكن ان يؤخر علاج الحالة جدا و يقلل نسب الشفاء.

وافادت مينا، ان طبيب الاسرة في انجلترا أهم طبيب ومن أعلى الأطباء دخلا، ولكن في مصر طبيب الأسرة بيفضل "مرمي" في وحدة صحية ضعيفة الإمكانيات جدا، بالأغلب لاايوجد معمل بسيط معقول، ولا يوجد مكان إقامة محترم، بالاضافه الي انعدام اي مميزات في الاجر تجعله ياخد ذلك التخصص.

واضافت عضوة المجلس، ان وزارة الصحة تعمل محاولات كتيرة لياخذ الاطباء تخصص طب الاسرة، ولكن وزارة الصحة لم تحاول حتى الآن أن تحفز هذا التخصص المظلوم.
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