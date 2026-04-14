قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«ميلانين 404» لطلاب إعلام القاهرة يواصل أنشطته بحملة توعوية للأطفال

حسام الفقي

واصل مشروع “ميلانين 404” كمبادرة شبابية ومشروع تخرج لطلاب إعلام جامعة القاهرة، سلسلة أنشطته التوعوية من خلال مشاركة مميزة داخل مكتبة مصر الجديدة، مستهدفًا الأطفال بأسلوب يجمع بين التعليم والترفيه في تجربة متكاملة، في إطار التزامه المستمر بدوره في المسئولية المجتمعية ونشر الوعي الصحي والبيئي.

شهدت الفعالية حضورًا كبيرا من الأطفال، حيث حرص الفريق على تقديم محتوى مبسط وسلس يعرّفهم بمفهوم الأشعة فوق البنفسجية وأنواعها، مع توضيح مخاطرها على الجلد وتأثيرها على البيئة بشكل يتناسب مع أعمارهم.

واعتمد الفريق على أساليب تفاعلية مثل الحوار المباشر، وطرح الأسئلة، والأمثلة من الحياة اليومية، ما ساعد الأطفال على التفاعل والفهم بشكل أكبر، وحوّل المعلومات العلمية إلى تجربة ممتعة وسهلة الاستيعاب.

وركّزت الفعالية على غرس سلوكيات وقائية لدى الأطفال، مثل أهمية استخدام واقي الشمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، مع تبسيط هذه المفاهيم بشكل عملي يسهّل تطبيقها في حياتهم اليومية.

ولم تقتصر المشاركة على الجانب التوعوي فقط، بل حرص الفريق على خلق أجواء من البهجة والمرح، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين، في لفتة تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالرسالة التوعوية. 

وتم تنظيم فقرة مميزة لرسم الوجوه، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا وأسهمت في إدخال السرور على قلوب الأطفال، وجعل التجربة أكثر قربًا وتأثيرًا.

وقد عكست هذه المشاركة حرص مشروع “ميلانين 404” على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، باعتبارهم حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر وعيًا. 

وأكدت أهمية تقديم الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تضمن ترسيخ المعلومات بشكل فعّال ومستدام.

ويواصل مشروع “ميلانين 404” جهوده ليكون نموذجًا رائدًا في نشر الوعي بمخاطر الأشعة فوق البنفسجية، مؤمنًا بأن التوعية المبكرة هي الخطوة الأولى نحو حماية الإنسان والبيئة، وبناء جيل قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة في حياته اليومية.

جامعة القاهرة طلاب إعلام جامعة القاهرة ميلانين 404

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

