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رياضة

فايلر يجتمع مع محمود متولي في التتش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وانتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقيقة 81 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.
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