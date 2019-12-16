ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لـ إسرائيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:22 م
فلاديمير بوتين وبنيامين
فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم، إن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".

وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعتزم زيارة إسرائيل في بداية العام المقبل، بمناسبة يوم "ذكرى الهولوكوست".

ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح نصب تذكارية هناك لأبطال فك حصار لينينجراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: بوتين يعتزم عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة على هامش قمة بريكس

الكرملين يؤكد استحالة مناقشة قضية القرم بأي شكل من الأشكال

ترشيحاتنا

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

غيابات بالجملة في موقعة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

حرامية النفط ..الرئيس السوري يفتح النار على ترامب وأردوغان

الروبوت صوفيا: نستطيع القيام بما يرفض الإنسان القيام به بجودة عالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد