الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لـ إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.



ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم، إن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".



وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعتزم زيارة إسرائيل في بداية العام المقبل، بمناسبة يوم "ذكرى الهولوكوست".



ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح نصب تذكارية هناك لأبطال فك حصار لينينجراد.