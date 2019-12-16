تعرف على موعد السدة الشتوية بمطروح واستعدادات المحافظة لها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية بمطروح ستبدأ من يوم 11 الى 18 يناير القادم وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية.



صرح بذلك الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.



وأضاف أنه حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة خلال فترة السدة الشتوية يتم اتخاذ العديد من الإجراءات مع طمأنة المواطنين بتوافر الكميات الكافية من خلال الإجراءات المتخذة ومنها التركيز علي ملئ خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة ١٢٠ ألف م٣ ،وخزانات الروافع بمناطق ( العلمين - عبدالرحمن - الضبعة - فوكة - رأس الحكمة ) بإجمالي طاقة تخزين ١٦٠ الف م ٣ ، وملئ الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8 بمدينة مطروح بطاقة ١٨٠ الف م ٣ .



وأشار إلى أنه يتم كذلك التنبيه على المواطنين من خلال وسائل التواصل المتعددة على ملئ الخزانات الخاصة بمنازلهم

كما يتم تشغيل محطات التحلية بكامل الطاقة ( باغوش - الرميلة ١,٢ ) بطاقة ٧٢ ألف م٣/ يوم .



وأكد ابراهيم خالد ان مدن المحافظة لا تتأثر بـ السدة الشتوية حيث يتوافر مخزون استراتيجي ومحطات التحلية أما بالنسبة لمدينة الحمام يتم تغذيتها من مدينة الإسكندرية ولا تتأثر بـ السدة الشتوية .



بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد التام وتوفير كميات المياه الكافية مع مراجعة ومتابعة المخزون الاستراتيجى وتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها.



وأشار الي ضرورة إعلام المواطنين عن طريق إذاعة مطروح ومواقع التواصل الاجتماعي بتخزين المياه وعدم الإسراف فيها.