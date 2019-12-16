محافظ الغربية: إقالة رئيس الوحدة الصحية بقرية صفط تراب

اجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة المحلة الكبرى لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين والأعمال الجارية على مستوى المركز والمدينة.



حيث بدأ جولته بزيارة قرية صفط تراب وتفقد مقر الوحدة المحلية للقرية ، موجهًا رئيس الوحدة بالإزالة الفورية للقمامة أمام مقر الوحدة وتكثيف أعمال النظافة بنطاق القرية ، مكلفًا وكيل وزارة الري بإزالة ناتج تطهير الترعة على الفور والإلتزام الدائم بالإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف.



كما وجه محافظ الغربية في تعليماته بضرورة إقالة رئيس الوحدة الصحية بسبب سوء وتدني الخدمات العلاجيه والصحيه وإحالة القرار الي وكيل مديرية الصحة بطنطا.



وتابع محافظ الغربية جولته بذات القرية بتفقد الوحدة الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المتاحة بالوحدة ، موجهًا بسرعة العمل على تحسين مستوى الخدمة الطبية بالوحدة والاهتمام بمستوى نظافتها والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية بصفة مستمرة.



وتابع أيضًا محافظ الغربية في جولته أعمال النظافة ورفع القمامة في الفترة الصباحية بمنطقة منشية البكري بالمحلة الكبرى ، كما تابع أيضًا الأعمال الجارية بشارع امتداد سكة زفتي للتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة في جولته أمس ، موجهًا بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور أثناء أعمال الرصف لإزالة أي معوقات ، كما أكد على القائمين على أعمال الرصف بالإلتزام الكامل بعمل بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار ومراعاة عمل ميول الرصف عليها للتصريف الفوري لأى مياه بالشارع.



وفى نهاية الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن الجولات مستمرة لمتابعة نسيب تنفيذ الأعمال الجارية للانتهاء منها وفق المواقيت المحددة لها وكذا متابعة عمل كافة الإدارات والمديريات ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.