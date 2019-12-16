إسرائيل تعلن موعد بدء التصويت لانتخابات الكنيست الـ 23 في الخارج

تبدأ عملية التصويت في انتخابات الكنيست الـ 23 في الممثليات الإسرائيلية في الخارج يوم 19 فبراير 2020.



وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدء الاستعداد لانتخابات الكنيست الـ 23 في الممثليات والسفارات الإسرائيلية حول العالم، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجري هناك يوم 19 من شهر فبراير لعام 2020.



وسيشارك في الانتخابات العمال والموظفون الإسرائيليون في الخارج وممثلو المنظمات الدولية الذين يخدمون في الخارج، حيث يدلون بأصواتهم في 97 ممثلية إسرائيلية منتشرة في 77 دولة.



ولفتت إلى أن عدد الذين لهم حق التصويت بلغ حوالي 5000 شخص.



وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت على حل نفسه بعد فترة طويلة من الجمود السياسي المتمثل في الفشل بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة هناك.

