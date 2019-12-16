وزيرة الصحة تتابع استعدادات الأقصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. وتعلن: تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل بتكلفة 55 مليون جنيه

وزيرة الصحة تتابع استعدادات الأقصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل

هالة زايد لفريق مستشفى إسنا التخصصي: دخلنا منظومة صحية بفكر جديد

مطالب بتحويل مستشفى إسنا القديم إلى مركز طبي

تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل بتكلفة 55 مليون جنيه









تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح اليوم، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 29 ألف مواطن.وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بــ 49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخري يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلي أن وحدة طب أسرة الحبيل هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.كما توجهت وزيرة الصحة والسكان إلي مدينة إسنا جنوب الأقصر،لمتابعة العمل في المستشفى التخصصي الجديدة، بعد أن جرى افتتاحها تجريبيا الأربعاء الماضي، وقدمت عددا من الخدمات الطبية لأهالي إسنا.وشددت زايد، على رضا متلقي الخدمة عن الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى إسنا الجديدة التخصصي، قائلة للفريق الطبي: "إحنا دخلنا منظومة جديدة بفكر جديد"، مؤكدة على ضرورة أن يشعر المواطن باختلاف فى أداء وطريقة الخدمة الطبية المقدمة، بما تليق به.حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضي، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضى.وأكّدت الوزيرة خلال حديثها مع الفريق الطبي بالمستشفى على أنهم سيحصلون على مرتبات مجزية، وفرص تدريبية على أعلى مستوى داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.بينما استوقف العمدة ضياء البتيتي، رئيس حزب حراس الثورة بالأقصر، وعضو مجلس النواب السابق، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها للمستشفي إسنا التخصصي الجديدة بجنوب الأقصر، وطالبها بضرورة الإبقاء على مستشفى إسنا القديم وتطويرها كمركز طبي متطور أو مستشفى للطوارئ لسد العجز في الخدمات الطبية ولقربها من المواطنين. وطالبها أيضا بعدم غلق مستشفى إسنا للصدر والإبقاء عليها وسرعة تطبيق منظومة التأمين الشامل الجديدة وأن يكون سعر استقبال المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى إسنا الجديدة فى متناول الجميع.وأنهى العمدة البتيتي حديثه قائلا: إنه أثنى على مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وأشاد بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، وحمل وزيرة الصحة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يبذله من مجهودات فى النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمحافظات الجمهورية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل، ووجهت الوزيرة بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهي المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.وأخيرا تفقدت وزيرة الصحة والسكان، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل.ومن المقرر أن تدخل محافظة الأقصر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ 49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخري يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.