مع بداية العام .. تعرفوا على أحدث ألوان طلاء الجدران للأماكن الضيقة

يعد طلاء الجدران من أهم الأشياء التي يجب ان نهتم بها، حيث ان طلاء الجدران بالألوان المبهجة والمشرقة يمكن ان تؤثر على النفسية العامة للأشخاص الذين يعيشون داخل المنزل، كما أنها تبعث جو من البهجة والمرح في شقتك، بالإضافة إلى انه يجب ان نعتمد طلاء الجدران التي تواكب الموضة وتخدم التصميم الداخلي.





1- الأصفر:



2- الأبيض:



3- الرمادي:



4- الزهري:



5- الأخضر:



6- الأزرق:



7- البيج:



وقال مهندس الديكور محمد العفيفى، أن ألوان طلاء الحوائط يجب تمنح الشقق الصغيرة مساحات واسعة، و تبعث الهدوء والراحة النفسية، لذا فيجب أن تكون أغلبها مستوحاة من الطبيعة.وفيما يلي سوف نقوم بذكر أبرز ألوان موضة طلاء الجدران لعام 2020، والتي تعطي المنازل الضيقة مساحات واسعة، وتتناسب مع موضة ألوان موضة طلاء الجدران لهذا العام، وتتمثل:ويمنح اللون الأصفر الهادئ الشعور بالفراغ والمساحة الكبيرة، حيث أنه من الألوان المليئة بالطاقة والحيوية، حيث أنه من الألوان التي تتناسب مع الغرف الداخلية للأطفال، والمكاتب.ويتغير اللون الأبيض بسبب عوامل الجو ومع التعرض المستمر للأوساخ، مما يجعل بريقها ما يختفي سريعا، إلا أن اللون الأبيض الدخانى مثالي للغرف الصغيرة في المنزل، وذلك لأنه لا يتسخ بسهولة ويمنح الغرف مساحة أوسع، ويتماشى مع الأثاث المودرن والكلاسيك معا.أما عن اللون الرمادي الدخاني فهو من الألوان الممزوجة بيم اللون الرمادي والأزرق، وهو من الألوان التي تمنح التي تعطي المساحات الضيقة شكلا أوسع، بالإضافة إلى أنها تتناسب الأرضيات الخشبية والأثاث الكلاسيكي باللون البنى.ولا يجب الإعتماد عن درجات الزهري ولكن اللون الباستيل الفاتح بالأخص من الألوان المثالية مع اللون الذهبي، ويمنح المكان اتساع أكبر مما عليه، ويعتبر اللون الزهري الباستيل الفاتح من الألوان التي تتماشى مع الأثاث الكلاسيك، وذلك لما له من تاُثير على رومانسي وهادئ.ويلائم الأخضر الكستنائي الغرف الصغيرة، حيث أنه من الألوان المثالية التي تعطي الإحساس بأن المكان واسع وكبير، حيث انها من الألوان المثالية مع الأرضيات البيضاء، والأثاث الخشبي المودرن، ويعطي شعورا بالهدوء وبالحياة.ويمكن للون الأزرق الفاتح أن يكون مثاليا للغرف الخارجية وذلك لخلق مساحات كبيرة بالنسبة للأماكن الضيقة، ويضيف لمسة إلى الأثاث المودرن والكلاسيك ايضا.ويعتبر اللون البيج المخملي من أبرز طلاء الجدران الذي يتماشى مع الغرف الصغيرة، وبالأخص غرف المعيشة، حيث أنه من الألوان المثالية، وتتناسب مع الأثاث البني والنظام الكلاسيكي.