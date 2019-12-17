معلومات مثيرة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم.. البرد ليس السبب الوحيد.. والمضاد الحيوي لا يعطي نتيجة في معظم الحالات

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طرق علاج ارتفاع الحرارة



يعد ارتفاع درجة حرارة الجسم من الأمور شديدة الخطورة على صحة الإنسان حيث تعرضه لمضاعفات كثيرة ويشعره بالخمول والضعف وعدم القدرة على مواصلة الأعمال والمهام قد تصل في بعض الأحيان لدرجة الموت لذا فيجب على الجميع عدم الاستهانة بارتفاع درجة حرارة الجسم والبدء فى علاجها بشكل صحيح .ومن أهم الأشياء التى تساعد فى تجنب حدوث مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة وتضمن نزولها بسرعة هي معرفة السبب الحقيقي لارتفاع درجة حرارة الجسم والبدء فى علاجه حيث يعتقد كثيرون أن البرد هو السبب الوحيد ويسرعون بإعطاء المريض أدوية البرد والإنفلونزا وعقاقير المضادات الحيوية ولكن لا يحدث أي انخفاض لدرجة الحرارة .ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ما يطلق عليه " الحمى" وطرق علاجها المختلفة حسب السبب، وذلك وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".- وجود عدوى، مثل التهاب الحلق ، إنفلونزا ، جدري الماء ، أو الالتهاب الرئوي- الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي- تناول بعض الأدوية يسبب ارتفاع حرارة الجسم- التعرض المفرط لأشعة الشمس- السكتة الدماغية، الناتجة إما عن طريق التعرض لدرجات حرارة عالية أو ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة- داء السيليكات أحد أمراض الرئة الناجمة عن التعرض المتكرر لغبار السيليكا- تعاطي الأمفيتامين- انسحاب الكحول من الجسم.- تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.- إذا كانت الحمى ناجمة عن عدوى بكتيرية ، فقد يصف الطبيب مضادًا حيويًا .- إذا كانت الحمى ناجمة عن نزلة برد ، ناتجة عن التهاب فيروسي ، فقد تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في تخفيف الأعراض ، أما المضادات الحيوية ليس لها أي تأثير على الفيروسات ولن يصفها طبيب.- تناول السوائل فيجب على أي شخص مصاب بالحمى أن يستهلك الكثير من السوائل لمنع الجفاف لمنع تدهور المرض.- إذا كانت حمى الشخص ناجمة عن الطقس الحار أو التدريبات الشاقة المستمرة. يحتاج المريض إلى عمل كمادات إذا كان يعاني من فقدان الوعي.